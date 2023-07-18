Забудете про випічку і доставки: найпростіша піца на сковороді за лічені хвилини

Чудовий варіант швидкого перекусу

Ми розповідали, як приготувати смачний картопляний гратен. Це нескладно, але іноді готова страва на перекус потрібна буквально миттєво. На такий випадок ділимось рецептом смачної піци на сковороді.

Як її готувати, розповіли на порталі "Порадниця". Швидке універсальне тісто, а начинку можна взяти ту, яка подобається вам.

Інгредієнти:

2 яйця

4 столові ложки сметани

3 столові ложки майонезу

9 столових ложок без верху борошна

дрібка солі

шинка

твердий сир

зелень

Спосіб приготування:

З’єднати всі інгредієнти, ретельно перемішати. Тісто має бути рідким, як на оладки. Розігріти сковорідку, налити на денце трохи олії. Вилити тісто, поверх нього — трохи кетчупу та рівномірно розподілити начинку. Наповнення будь-яке: шинка, печериці, ковбаса. Можна додати цибулю, помідори, солодкий перець, скибочки ананасів, зелень тощо. Зверху натерти твердий сир. Накрити сковорідку кришкою та смажити на маленькому вогні 10–12 хв. Потім, не знімаючи кришки, ще 10 хв. почекати, доки дійде.

Піца виходить дуже смачна. Чудовий варіант швидкого перекусу. Також ми розповідали, як приготувати маринований салат з овочів.