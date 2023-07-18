"Генеральський": смачний та яскравий салат на зиму, який з’їдять до останньої банки

Чудовий спосіб зберегти свіжі овочі

Ми розповідали, як зберегти огірки в маринаді зеленими та хрумкими. Тепер ділимось рецептом смачного салату на зиму.

На порталі "Фокус" розповіли, як приготувати дуже цікавий салат про запас. В зимові місяці він тішитиме своїм смаком, ароматом і яскравими барвами. Рецепт наведено в розрахунку на три літри салату.

Інгредієнти:

помідори — 1 кг;

огірки — 1 кг;

ріпчаста цибуля — 300 г;

капуста — 300 г;

солодкий перець — 300 г;

морква — 200 гр;

сіль — 2 ст. л;

цукор — 100 г;

оцет 9% — 80 мл;

рослинна олія — 150 мл;

свіжа зелень (петрушка, кріп) — великий пучок;

перець чилі (за бажанням) — 1 шт.

Спосіб приготування:

Перший етап — підготувати всі овочі. Їх слід брати тільки свіжими і хорошої якості: ніяких підгнилих помідорів або млявих огірків. Овочі помити, почистити та подрібнити. Так, огірки необхідно нарізати кружальцями і скласти в глибоку каструлю або таз. Капусту дрібно нашаткувати, помідори нарізати півкільцями, моркву розрізати навпіл, потім ще раз навпіл і дрібно нарізати. Щоб витрачати менше часу, її можна натерти на тертці для моркви по-корейськи. Перець нарізати тонкими півкільцями, цибулю — півкільцями. Свіжу зелень дрібно порубати. Гострий перець нарізати кільцями. Усі овочі перемішати, додати сіль, цукор, олію, оцет, знову все перемішати і дати постояти три години, перемішуючи салат через кожні 30 хвилин. За цей час він виділить багато соку. Через три години розкласти салат по стерилізованих банках і долити маринадом до верху банок. Прикрити стерильними кришками. На дно глибокої каструлі постелити рушник, зверху поставити банки, накриті кришками. Налити воду до плічок банок. Літрові банки стерилізувати 30 хвилин, півлітрові — 20 хвилин.

Закрутити, перевернути кришкою вниз і укутати до повного охолодження, після чого поставити в льох або темну комору. Також ми ділились рецептом простого варення із смородини.