"Генеральський": смачний та яскравий салат на зиму, який з’їдять до останньої банки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 1401
Чудовий спосіб зберегти свіжі овочі
Ми розповідали, як зберегти огірки в маринаді зеленими та хрумкими. Тепер ділимось рецептом смачного салату на зиму.
На порталі "Фокус" розповіли, як приготувати дуже цікавий салат про запас. В зимові місяці він тішитиме своїм смаком, ароматом і яскравими барвами. Рецепт наведено в розрахунку на три літри салату.
Інгредієнти:
- помідори — 1 кг;
- огірки — 1 кг;
- ріпчаста цибуля — 300 г;
- капуста — 300 г;
- солодкий перець — 300 г;
- морква — 200 гр;
- сіль — 2 ст. л;
- цукор — 100 г;
- оцет 9% — 80 мл;
- рослинна олія — 150 мл;
- свіжа зелень (петрушка, кріп) — великий пучок;
- перець чилі (за бажанням) — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Перший етап — підготувати всі овочі. Їх слід брати тільки свіжими і хорошої якості: ніяких підгнилих помідорів або млявих огірків.
- Овочі помити, почистити та подрібнити. Так, огірки необхідно нарізати кружальцями і скласти в глибоку каструлю або таз.
- Капусту дрібно нашаткувати, помідори нарізати півкільцями, моркву розрізати навпіл, потім ще раз навпіл і дрібно нарізати. Щоб витрачати менше часу, її можна натерти на тертці для моркви по-корейськи.
- Перець нарізати тонкими півкільцями, цибулю — півкільцями. Свіжу зелень дрібно порубати. Гострий перець нарізати кільцями.
- Усі овочі перемішати, додати сіль, цукор, олію, оцет, знову все перемішати і дати постояти три години, перемішуючи салат через кожні 30 хвилин. За цей час він виділить багато соку.
- Через три години розкласти салат по стерилізованих банках і долити маринадом до верху банок. Прикрити стерильними кришками.
- На дно глибокої каструлі постелити рушник, зверху поставити банки, накриті кришками. Налити воду до плічок банок. Літрові банки стерилізувати 30 хвилин, півлітрові — 20 хвилин.
Закрутити, перевернути кришкою вниз і укутати до повного охолодження, після чого поставити в льох або темну комору. Також ми ділились рецептом простого варення із смородини.