Чудова страва за лічені хвилини: вечеря на всю сім’ю в одній сковороді

Смачний та соковитий пиріг у сковороді

Ми ділились рецептом простої піци на сковороді. Тепер розповідаємо, як приготувати повноцінний обід чи вечерю — соковитий м’ясний пиріг.

Рецептом поділились на порталі "1 хвилина". Кількість інгредієнтів розрахована для випікання у сковороді діаметром 24 см. В результаті ви отримаєте пиріг вагою приблизно 1 кг.

Інгредієнти:

М’ясний фарш — 450 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Олія рослинна рафінована — 3-4 столові ложки

Сіль за смаком — 1/2 чайної ложки

Солодка паприка — 1 чайна ложка

Спеції до м’яса — 1 чайна ложка

Для тіста:

Яйця — 3 шт

Кефір — 200 мл

Сіль — 1/3 чайної ложки

Борошно — 150 г

Розпушувач — 1 пакет

Сир твердий — 100 г

зелень кропу

Спосіб приготування:

Розріжте цибулю на середні кубики та покладіть у сковороду з попередньо розігрітою олією та спасеруйте її. Смажте поки не випарується повністю волога. Спробуйте на сіль і додайте, якщо потрібно. Далі приготуємо тісто. Розбийте у глибокому посуді яйця. Розмішайте їх. Додайте кефір, сіль та просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть тісто. Воно повинно стати гладеньким та доволі жидким. У сковорідку з м’ясом виливаємо тісто, рівномірно розподіляючи його по поверхні. Закрийте сковороду кришкою та випікайте на самом маленькому вогні 20 хвилин. Якщо у кришці немає отвору, періодично відкривайте сковороду та протирайте від конденсату кришку. Після 20 хвилин випікання зніміть кришку, перевірте, проколюючи пиріг зубочисткою, на готовність. Якщо пиріг готовий, то накрийте його зверху пергаментом та пласкою тарілкою і обережно переверніть м’ясом до верху. Прибравши тарілку, знову помістіть у сковороду та ще пропікайте на середньому вогні 3-5 хвилин під закритою кришкою. Коли час вийде, пиріг посипте зверху натертим сиром та подрібленим кропом і дайте йому постояти під кришкою ще пару хвилин, щоб сир розплавився.

М’ясо в такому пирозі залишається соковитим. Також ми розповідали, як готувати картопляний гратен.