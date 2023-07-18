Рецепт з дитинства: фантастичний полуничний торт без випічки

Торт виходить шалено смачним

Рецепти десертів без випічки дуже виручають влітку — коли через спеку зовсім не хочеться мати справу з гарячою духовкою. Якщо ви вже готували смачні тістечка з малиною, зверніть увагу на цей рецепт полуничного торта.

Для нього не потрібно готувати тісто чи коржі, а крем — найпростіше з того, що ви готували. Це хіт літа, який ви будете повторювати щороку в сезон полуниці. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Пісочне печиво — 250 г

Сметана — 400 г

Йогурт — 300 г

Цукор ванільний — 15 г

Цукрова пудра — 4 ст. л.

Полуниця — 250 г

Спосіб приготування:

Викладіть шар печива на дно форми для випічки. Змішайте сметану (або можна використовувати жирні вершки), йогурт, ванільний цукор, цукрову пудру і трохи нарізаної полуниці у великій мисці. Змішуйте крем, поки він не набуде приємного рожевого кольору. Нанесіть трохи крему на печиво, зверху викладіть очищену й нарізану полуницю. Потім додайте ще один шар печива і продовжуйте, доки продукти не закінчаться. Змастіть торт кремом і прикрасьте шматочками полуниці.

Перед подачею залиште полуничний торт на 4-5 годин у холодильнику, краще — на всю ніч. Також ми розповідали, як приготувати вдома ліниві вареники.