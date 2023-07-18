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Рецепт з дитинства: фантастичний полуничний торт без випічки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Приготуйте його, поки є полуниця
Приготуйте його, поки є полуниця. Фото shuba.life

Торт виходить шалено смачним

Рецепти десертів без випічки дуже виручають влітку — коли через спеку зовсім не хочеться мати справу з гарячою духовкою. Якщо ви вже готували смачні тістечка з малиною, зверніть увагу на цей рецепт полуничного торта.

Для нього не потрібно готувати тісто чи коржі, а крем — найпростіше з того, що ви готували. Це хіт літа, який ви будете повторювати щороку в сезон полуниці. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Пісочне печиво — 250 г
  • Сметана — 400 г
  • Йогурт — 300 г
  • Цукор ванільний — 15 г
  • Цукрова пудра — 4 ст. л.
  • Полуниця — 250 г

Спосіб приготування:

  1. Викладіть шар печива на дно форми для випічки. Змішайте сметану (або можна використовувати жирні вершки), йогурт, ванільний цукор, цукрову пудру і трохи нарізаної полуниці у великій мисці.
  2. Змішуйте крем, поки він не набуде приємного рожевого кольору. Нанесіть трохи крему на печиво, зверху викладіть очищену й нарізану полуницю.
  3. Потім додайте ще один шар печива і продовжуйте, доки продукти не закінчаться. Змастіть торт кремом і прикрасьте шматочками полуниці.

Перед подачею залиште полуничний торт на 4-5 годин у холодильнику, краще — на всю ніч. Також ми розповідали, як приготувати вдома ліниві вареники.

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#Рецепт #Полуниця #Торт #Десерт