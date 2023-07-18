Бюджетна вечеря на всю сім’ю: домашні з’їдять разом з тарілкою

Страва виходить надзвичайно ситною

Запіканки — улюблений тип страви у багатьох кулінарів. Вони дуже помічні, коли треба швидко приготувати вечерю. Якщо ви вже готували страву з пряним фаршем, зверніть увагу на цей бюджетний рецепт.

Продукти потрібні найпростіші — локшина, курячі сердечка, трохи овочів, сиру й орегано. Цього буде достатньо, щоб створити справді дивовижну страву. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Локшина — 400 г

Курячі сердечка — 300 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Томати — 1 шт.

Яйця курячі — 2 шт.

Молоко — 150 мл

Сир твердий — 200 г

Масло вершкове — 40 г

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Курячі сердечка очистьте від плівок, помийте і дрібно наріжте. Цибулю очистьте і нашинкуйте. Помідор помийте і наріжте кубиками. Сир натріть. Нагрійте сковороду з маслом, покладіть цибулю і сердечка. Смажте, помішуючи, 7 хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте помідори, орегано, перемішайте і протушкуйте разом 3 хвилини. Локшину покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 5 хвилин. Потім відкиньте на друшляк. У форму, змащену маслом, покладіть половину локшини і посипте половиною сиру. Зверху викладіть сердечка, накрийте їх рештою локшини. Яйця збийте з молоком і сіллю та полийте ними запіканку. Зверху посипте рештою сиру. Запікайте 25-30 хвилин при температурі 180°C до зарум’янення.

Запіканка виходить дуже ситна й смачна. Також ми розповідали, як приготувати картопляний гратен.