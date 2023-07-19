Шварценеггер рекомендує: такий тост з авокадо можна приготувати лише за 10 хвилин

Смачна, ситна, корисна страва готується за лічені хвилини

"Це одна з моїх улюблених страв на сніданок, перекус або обід. І приготування займає близько 10 хвилин. Все, що вам потрібно, це трохи хліба (я віддаю перевагу хлібу на заквасці з місцевої пекарні), яйця, масло або оливкова олія та авокадо. Так, це тости з авокадо, але це чудове поєднання вуглеводів, здорового жиру та білка", — саме так розповідає про свій улюблений сніданок Арнольд Шварцнеггер.

Приготувати таку смачну та корисну страву за рецептом Shuba можна лише за 10 хвилин. Спробуйте — і, можливо, ви починатимете свій день також із цієї страви

Як приготувати авокадо-тост

Інгредієнти на 2 порції

авокадо — 1 шт.;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

хліб житній, скибочки — 2 шт.;

олія оливкова Extra Virgin, приправа "Італійські трави", сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте у сковороді оливкову олію, вбийте два яйця, посоліть і приготуйте так, як любите — до повного або часткового застигання жовтка. Дві скибочки хліба підсмажте в тостері або на сухій антипригарній сковороді до рум’яної скоринки. Розріжте авокадо, видаліть кісточку та витягніть м'якуш. Роздавіть її в мисці вилкою до пюре. Додайте сіль та спеції. Намажте авокадову пасту на 2 шматочки хліба, зверху викладіть по яйцю.

Відмінним продовженням сніданку буде улюблена ароматна кава. Починайте день із задоволенням!