Рецепт, з яким ви забудете дорогу до магазину: такий шоколад ви приготуєте лише з 4 інгредієнтів
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Небагато часу, найпростіші продукти — і ви ласуєтеся приголомшливим десертом
Що може бути краще за магазинні солодощі? Тільки неперевершені солодощі, приготовані власноруч.
Саме тому ми з Shuba пропонуємо приготувати вдома шоколад. Він вийде набагато корисніше і смачніше за покупне. Тільки вибирайте для приготування смакоти якісний какао-порошок з високим відсотком жирності, молоко з високим відсотком жирності та натуральне вершкове масло. Виявивши фантазію, ви можете додати в шоколадну масу підсмажений фундук, кеш'ю або волоські горіхи, в’ялені ягоди або рисові кульки.
Як приготувати домашній шоколад з какао та молока.
Інгредієнти на 6 порцій:
- молоко 3,2% — 180 мл;
- какао — 100 г;
- масло вершкове 82% — 50 г;
- цукор — 50 г.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло наріжте невеликими шматочками.
- Влийте молоко в каструлю з товстим дном, додайте шматочки масла. Поставте каструлю на помірний вогонь, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Зніміть каструлю з вогню, перемішайте, поки масло не розчиниться.
- Всипте в гаряче молоко цукор, перемішайте до розчинення.
- Всипте в каструлю какао-порошок. Перемішайте до однорідності. Якщо суміш надто в’язка, долийте трохи гарячого молока і знову добре перемішайте. Якщо шоколад рідкий, поставте каструлю на вогонь і уваріть до загусання, помішуючи вінчиком.
- Розлийте готову суміш у форму та охолодіть до кімнатної температури. Потім поставте шоколад у морозилку на 2-3 години.
Такий шоколад дуже швидко тане. Пам’ятайте про це, коли ви будете витягувати його та подавати з улюбленим какао.