Рецепт, з яким ви забудете дорогу до магазину: такий шоколад ви приготуєте лише з 4 інгредієнтів

Небагато часу, найпростіші продукти — і ви ласуєтеся приголомшливим десертом

Що може бути краще за магазинні солодощі? Тільки неперевершені солодощі, приготовані власноруч.

Саме тому ми з Shuba пропонуємо приготувати вдома шоколад. Він вийде набагато корисніше і смачніше за покупне. Тільки вибирайте для приготування смакоти якісний какао-порошок з високим відсотком жирності, молоко з високим відсотком жирності та натуральне вершкове масло. Виявивши фантазію, ви можете додати в шоколадну масу підсмажений фундук, кеш'ю або волоські горіхи, в’ялені ягоди або рисові кульки.

Як приготувати домашній шоколад з какао та молока.

Інгредієнти на 6 порцій:

молоко 3,2% — 180 мл;

какао — 100 г;

масло вершкове 82% — 50 г;

цукор — 50 г.

Спосіб приготування:

Вершкове масло наріжте невеликими шматочками. Влийте молоко в каструлю з товстим дном, додайте шматочки масла. Поставте каструлю на помірний вогонь, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть. Зніміть каструлю з вогню, перемішайте, поки масло не розчиниться. Всипте в гаряче молоко цукор, перемішайте до розчинення. Всипте в каструлю какао-порошок. Перемішайте до однорідності. Якщо суміш надто в’язка, долийте трохи гарячого молока і знову добре перемішайте. Якщо шоколад рідкий, поставте каструлю на вогонь і уваріть до загусання, помішуючи вінчиком. Розлийте готову суміш у форму та охолодіть до кімнатної температури. Потім поставте шоколад у морозилку на 2-3 години.

Такий шоколад дуже швидко тане. Пам’ятайте про це, коли ви будете витягувати його та подавати з улюбленим какао.