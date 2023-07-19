Бюджетна смакота до чаю: простий десерт, від якого за хвилину не залишиться ні шматочка

Прості інгредієнти і трохи часу — все, що вам потрібно для приготування такої смакоти

Домашня випічка на дріжджовому тісті – це так просто та смачно! Якщо ви любите пишні оладки, то вам точно сподобаються ці цукрові завиванці.

Їх можна готувати тоді, коли немає часу чи сил випікати щось грандіозніше, але дуже хочеться солоденького. Готуються такі завиванці з простих продуктів, які є у вас вдома. Shuba радить викласти яйця та вершкове масло з холодильника заздалегідь – вони мають стати кімнатною температурою. До тіста можна додати ізюм, можна зробити десерт трохи солодшим — орієнтуйтеся на ваші власні смаки.

Як приготувати цукрові завиванці?

Інгредієнти на 10 порцій:

яйце куряче, велике — 2 шт.;

масло вершкове 82% — 140 г;

цукор — 80 г;

дріжджі пресовані — 15 г;

молоко 3,2% — 60 мл;

борошно — 360 г;

цукор ванільний — 10 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте дріжджі, 1 ч. л. цукру із загальної кількості, 1 ч. л. борошна та тепле молоко. Розмішайте до однорідності, поставте у тепле місце на 10 хвилин. В окремій мисці змішайте міксером розм’якшене вершкове масло, звичайний і ванільний цукор, щіпку солі на високій швидкості протягом 3 хвилин. По одному додайте яйця, щоразу добре перемішуючи міксером. Додайте дріжджі до тіста і збийте міксером протягом 1 хвилини. Поступово всипте борошно, що просіює, замішайте ніжне і м’яке тісто. Накрийте рушником та залиште на столі на 10 хвилин. Розділіть тісто на 2 частини, розкотіть обидві на тонкі прямокутні пласти. Посипте цукром і рівномірно розподіліть. Розріжте пласти на смужки шириною до 5 см. Кожну смужку поверніть у рулетик. Знову вмочіть у цукор. Готові рулетики викладіть на застелене пергаментним папером деко і випікайте в розігрітій на 180 градусів духовці протягом 20 хвилин.

Дайте готовому печиві охолонути та подавайте з улюбленим чаєм або кавою. Смачного!