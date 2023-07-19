Найпростіша сезонна випічка: кілька хвилин — і пиріг на столі
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Ідеальний варіант до чаю чи кави
Ми розповідали, що додати на дно форми шарлотки, щоб випічка була особливо пишною. Тепер ділимось простий рецептом пирога з сезонною ягодою — вишнею
Обов’язково спробуйте приготувати його, поки є ягоди. Рецептом на форму 22 см поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 4 середніх яйця
- 200 г цукру
- 140 г борошна
- дрібка солі
- 2 чайні ложки ванільного цукру
- цедра половини лимона
- 400 г вишень
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Одразу ввімкнути духовку розігріватися до 170 градусів. З вишень видалити кісточки.
- Білки відділити від жовтків. Збити білки разом із сіллю на пишну нестійку піну. Продовжуючи збивати на середній швидкості, поступово, дуже повільно всипати цукор і ванілін тоненькою цівкою. Збивати на щільну пінку.
- По одному підмішати жовтки, трохи збиваючи. У два прийоми підсипати борошно, додати терту цедру, недовго збити на невисокій швидкості. Перекласти тісто в застелену пергаментом форму, розрівняти. Зверху — вишні, трохи утоплюючи.
- Випікати 45 хв. (час випікання залежить від особливостей духовки). Готовність перевірити шпажкою. Дістати з духовки, дати трохи охолонути.
Перед подачею шарлотку слід присипати цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати смачні ліниві вареники.