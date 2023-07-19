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Найпростіша сезонна випічка: кілька хвилин — і пиріг на столі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Приготуйте його, поки є вишня
Приготуйте його, поки є вишня. Фото shuba.life

Ідеальний варіант до чаю чи кави

Ми розповідали, що додати на дно форми шарлотки, щоб випічка була особливо пишною. Тепер ділимось простий рецептом пирога з сезонною ягодою — вишнею

Обов’язково спробуйте приготувати його, поки є ягоди. Рецептом на форму 22 см поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 4 середніх яйця
  • 200 г цукру
  • 140 г борошна
  • дрібка солі
  • 2 чайні ложки ванільного цукру
  • цедра половини лимона
  • 400 г вишень
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Одразу ввімкнути духовку розігріватися до 170 градусів. З вишень видалити кісточки.
  2. Білки відділити від жовтків. Збити білки разом із сіллю на пишну нестійку піну. Продовжуючи збивати на середній швидкості, поступово, дуже повільно всипати цукор і ванілін тоненькою цівкою. Збивати на щільну пінку.
  3. По одному підмішати жовтки, трохи збиваючи. У два прийоми підсипати борошно, додати терту цедру, недовго збити на невисокій швидкості. Перекласти тісто в застелену пергаментом форму, розрівняти. Зверху — вишні, трохи утоплюючи.
  4. Випікати 45 хв. (час випікання залежить від особливостей духовки). Готовність перевірити шпажкою. Дістати з духовки, дати трохи охолонути.

Перед подачею шарлотку слід присипати цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати смачні ліниві вареники.

Теги:
#Рецепт #Вишня #Випічка #Шарлотка