Бюджетний ледачий сніданок: іспанський картопляний омлет

Чудовий варіант швидкого сніданку

Ми розповідали, як приготувати пишний класичний омлет з двох інгредієнтів. Але і він з часом може набриднути. На такий випадок ділимось простий рецептом іспанського картопляного омлету.

Страва, що складається з простих продуктів, але при цьому неймовірно смачна — це іспанська тортилья. Рецептом на 2 порції поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

3 середні картоплини

1 невелика цибулина

4 яйця

2 зубчики часнику

олія

сіль

Спосіб приготування:

Нарізати картоплю тонкими скибочками. Цибулину — тонкими півкільцями. Часник подрібнити. Сковорідку поставити на вогонь трохи нижче середнього та розігріти олію. Важливо, щоб олія огорнула всі шматочки картоплі та цибулі, аби вони добре розм’якшилися. Додати в сковорідку цибулю та часник і готувати, помішуючи, протягом хвилини. Викласти картоплю, посолити і готувати близько 10 хв. до м’якості, акуратно перемішуючи картоплю і намагаючись її не поламати. Розбити яйця у велику миску, посолити, додати столову ложку води і збити віночком. Коли картопля буде готова, перекласти її в миску й обережно перемішати з яєчною сумішшю. Повернути вміст миски у сковорідку та розрівняти. Готувати тортилью кілька хвилин на слабкому вогні під кришкою. Коли краї почнуть схоплюватися, лопаткою акуратно відокремити їх від бортів сковороди, піднімаючи омлет. Потім обережно перевернути тортилью за допомогою тарілки. Для цього накрити широкою плоскою тарілкою сковорідку, акуратно перевернути на неї омлет. Потім із тарілки повернути тортилью на сковорідку сирим боком — так вона залишиться цілою. Смажити ще 3—4 хв, потім дати постояти в сковорідці ще 2 хв. Нарізати на порції й одразу подавати.

Страва виходить ароматною і дуже смачною. Також ми розповідали, як готувати картопляний гратен.