Бюджетний ледачий сніданок: іспанський картопляний омлет
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Чудовий варіант швидкого сніданку
Ми розповідали, як приготувати пишний класичний омлет з двох інгредієнтів. Але і він з часом може набриднути. На такий випадок ділимось простий рецептом іспанського картопляного омлету.
Страва, що складається з простих продуктів, але при цьому неймовірно смачна — це іспанська тортилья. Рецептом на 2 порції поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 3 середні картоплини
- 1 невелика цибулина
- 4 яйця
- 2 зубчики часнику
- олія
- сіль
Спосіб приготування:
- Нарізати картоплю тонкими скибочками. Цибулину — тонкими півкільцями. Часник подрібнити.
- Сковорідку поставити на вогонь трохи нижче середнього та розігріти олію. Важливо, щоб олія огорнула всі шматочки картоплі та цибулі, аби вони добре розм’якшилися.
- Додати в сковорідку цибулю та часник і готувати, помішуючи, протягом хвилини. Викласти картоплю, посолити і готувати близько 10 хв. до м’якості, акуратно перемішуючи картоплю і намагаючись її не поламати.
- Розбити яйця у велику миску, посолити, додати столову ложку води і збити віночком. Коли картопля буде готова, перекласти її в миску й обережно перемішати з яєчною сумішшю. Повернути вміст миски у сковорідку та розрівняти.
- Готувати тортилью кілька хвилин на слабкому вогні під кришкою. Коли краї почнуть схоплюватися, лопаткою акуратно відокремити їх від бортів сковороди, піднімаючи омлет.
- Потім обережно перевернути тортилью за допомогою тарілки. Для цього накрити широкою плоскою тарілкою сковорідку, акуратно перевернути на неї омлет. Потім із тарілки повернути тортилью на сковорідку сирим боком — так вона залишиться цілою.
- Смажити ще 3—4 хв, потім дати постояти в сковорідці ще 2 хв. Нарізати на порції й одразу подавати.
Страва виходить ароматною і дуже смачною. Також ми розповідали, як готувати картопляний гратен.