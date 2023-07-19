Сніданок обіцяє бути смачним: такі сирні оладки розбудять краще за будильник

Відмінний вибір для смачного початку дня

Оладки — ідеальна страва для сніданку, які з легкістю можуть замінити навіть хліб, булки та пироги. Адже подавати та готувати їх можна на різному тесті та з різними начинками, як із солодкими, так і з солоними.

Сирні оладки за рецептом Prostoway — чудовий вибір для ситного сніданку. Вони виходять дуже м’якими, повітряними, ніжними та неймовірно ароматними. Ваші рідні навряд чи втримаються та з’їдять кілька штук ще до подачі на стіл. Спробуйте цей рецепт – і він точно стане вашим коханим.

Як приготувати сирні оладки на кефірі

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 15 г;

кефір — 150 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 1 ст.

ванілін — щіпка;

борошно — 150 г;

сода — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

У миску покладіть кисломолочний сир, цукор, ванілін. Перемішайте все ретельно виделкою. До маси додайте кефір та яйце, перемішайте її ще раз. Борошно змішайте із содою. Поступово додавайте в сирну масу та вимішуйте. Тісто має вийти досить щільним та густим. На добре розігріту сковороду ложкою викладайте оладки та смажте на невеликому вогні з накритою кришкою до золотистої скоринки з обох боків.

Подавайте неймовірні сирні оладки з домашнім шоколадом та насолоджуйтесь! Приємного пробудження!