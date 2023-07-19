Цей пиріг з'їдять разом із дечкою: пишний та ніжний ягідний бісквіт

Можна готувати як зі свіжих, так і з заморожених ягід

Ми розповідали, як приготувати смачний ягідний торт без випічки. Але часто хочеться саме спеченого тіста. На цей випадок ділимось рецептом простого бісквітного пирога з вишнями.

На порталі SHUBA поділились рецептом саме пирога з вишнями. Але можна використовувати будь-які ягоди: полуницю, малину, чорницю, смородину, ожину, свіжу або заморожену.

Інгредієнти:

Яйця курячі — 5 шт.

Цукор — 120 г

Цукор ванільний — 10 г

Розпушувач — 10 г

Борошно пшеничне — 160 г

Крохмаль — 10 г

Масло вершкове — 50 г

Ягоди — 100 г

Мед — 100 г

Спосіб приготування:

Збийте вінчиком яйця з цукром у пишну піну. Нагрівайте масу на маленькому вогні, помішуючи, 5 хвилин. Потім дайте охолонути, продовжуючи збивати. У яєчну масу всипте просіяне борошно, розтоплене масло. Перемішайте вінчиком до однорідної маси. Свіжі ягоди промийте, обсушіть (якщо вони великі, наріжте шматочками) і пересипте крохмалем. Додайте їх у тісто і знову перемішайте. Заморожені ягоди треба розморозити й так само пересипати крохмалем, щоб не виділяли сік у тісто. Форму для випікання змастіть олією та викладіть у неї тісто. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

Готовий пиріг змастіть рідким медом або посипте цукровою пудрою, прикрасьте ягодами та подавайте. Також ми розповідали, яка насправді різниця між білим та коричневим яйцем.