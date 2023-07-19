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За такий обід домашні будуть битись: унікальний рецепт голубців під сирною скоринкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Таких голубців ви ще не готували
Таких голубців ви ще не готували. Фото prostoway

Чудовий варіант страви, якої вистачить на кілька днів

Класичні голубці — смачні, ароматні та ситні. Їх люблять всі. Але іноді може наступити момент, коли навіть вони набриднуть. На такий випадок ділимось оригінальним рецептом.

Голубці з гречкою та під сирною шапочкою стануть альтернативним варіантом звичним. Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Наведений пісний варант, але за бажанням можна додати м’яса — буде дуже смачно.

Інгредієнти:

  • гречка — 1 скл.;
  • печериці — 250 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • капуста — 1 шт.;
  • олія;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір— 0,5 скл.;
  • сода;
  • борошно ;
  • сир — 50 г;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Гриби промийте, почистіть, наріжте кубиком, як і цибулю. Обсмажте все разом на олії. Підготуйте стандартно капусту для голубців та поставте варитися гречку.
  2. Тепер готову гречку перемішайте з засмажкою. Додайте сіль, перець. Це буде начинка для голубців.
  3. Зробіть кляр-соус. Перемішайте яйце, кефір, 0,5 ч.л. соди, трохи борошна. Маса повинна вийти, як густа сметана.
  4. Загорніть гречану начинку в капустяне листя. Занурте кожен голубець в кляр. Викладіть згортки в форму, змащену маслом. Посипте трохи улюбленими спеціями та тертим сиром.
  5. Найсмачніше такі голубці запікати в духовці. Готуйте їх близько 20 хвилин при 200 градусах.

Сак виходить незвичним і дуже насиченим. Також ми розповідали, як приготувати іспанський картопляний омлет.

Теги:
#Рецепт #Сир #Гречка #Голубці