За такий обід домашні будуть битись: унікальний рецепт голубців під сирною скоринкою
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Чудовий варіант страви, якої вистачить на кілька днів
Класичні голубці — смачні, ароматні та ситні. Їх люблять всі. Але іноді може наступити момент, коли навіть вони набриднуть. На такий випадок ділимось оригінальним рецептом.
Голубці з гречкою та під сирною шапочкою стануть альтернативним варіантом звичним. Рецептом поділились на порталі ProstoWay. Наведений пісний варант, але за бажанням можна додати м’яса — буде дуже смачно.
Інгредієнти:
- гречка — 1 скл.;
- печериці — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- капуста — 1 шт.;
- олія;
- яйце — 1 шт.;
- кефір— 0,5 скл.;
- сода;
- борошно ;
- сир — 50 г;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Гриби промийте, почистіть, наріжте кубиком, як і цибулю. Обсмажте все разом на олії. Підготуйте стандартно капусту для голубців та поставте варитися гречку.
- Тепер готову гречку перемішайте з засмажкою. Додайте сіль, перець. Це буде начинка для голубців.
- Зробіть кляр-соус. Перемішайте яйце, кефір, 0,5 ч.л. соди, трохи борошна. Маса повинна вийти, як густа сметана.
- Загорніть гречану начинку в капустяне листя. Занурте кожен голубець в кляр. Викладіть згортки в форму, змащену маслом. Посипте трохи улюбленими спеціями та тертим сиром.
- Найсмачніше такі голубці запікати в духовці. Готуйте їх близько 20 хвилин при 200 градусах.
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