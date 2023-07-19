Коли м’ясо потрібне швидко: рецепт моментального шашлику на мінералці

Весь секрет соковитого шашлику — у мінералці

Ароматний, ніжний, соковитий шашлик — ідеальний варіант для вихідних, коли є можливість вибратись на природу і посмажити м’ясо. Але не завжди є достатньо часу на підготовку страви та тривале маринування.

На цей випадок разом із ProstoWay ділимось рецептом маринаду з мінеральною водою. Такий рецепт шашлику врятує в тій ситуації, коли потрібно терміново приготувати м’ясо, а часу на тривалу підготовку страви немає. Мінеральна вода — це максимально нейтральний компонент, що сприяє розм’якшенню м’язових волокон.

Інгредієнти:

1 кг м’яса

0,5 літра мінералки;

4 ріпчасті цибулини;

сіль;

чорний мелений перець;

мелений коріандр.

Спосіб приготування:

Для цього рецепту найкраще підійде свинячий ошийок. М’ясо нарізаємо порційними шматками. Додаємо перець та мелений коріандр, поки не солимо. Цибулю нарізаємо півкільцями. У глибокому посуді руками ретельно змішуємо м’ясо і цибулю, проминаючи. Заливаємо м’ясо мінеральною водою. Важливо взяти саме сильногазовану, адже бульбашки газу допоможуть пом’якшити м’ясо.

В такому маринаді шматочкам вистачить 4 годин, щоб стати м’якими. До речі, солити м’ясо найкраще перед тим, як нанизувати його на шампури. Також ми ділились рецептом смачного томатного соусу.