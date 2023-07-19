Коли м’ясо потрібне швидко: рецепт моментального шашлику на мінералці
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Весь секрет соковитого шашлику — у мінералці
Ароматний, ніжний, соковитий шашлик — ідеальний варіант для вихідних, коли є можливість вибратись на природу і посмажити м’ясо. Але не завжди є достатньо часу на підготовку страви та тривале маринування.
На цей випадок разом із ProstoWay ділимось рецептом маринаду з мінеральною водою. Такий рецепт шашлику врятує в тій ситуації, коли потрібно терміново приготувати м’ясо, а часу на тривалу підготовку страви немає. Мінеральна вода — це максимально нейтральний компонент, що сприяє розм’якшенню м’язових волокон.
Інгредієнти:
- 1 кг м’яса
- 0,5 літра мінералки;
- 4 ріпчасті цибулини;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- мелений коріандр.
Спосіб приготування:
- Для цього рецепту найкраще підійде свинячий ошийок. М’ясо нарізаємо порційними шматками. Додаємо перець та мелений коріандр, поки не солимо.
- Цибулю нарізаємо півкільцями. У глибокому посуді руками ретельно змішуємо м’ясо і цибулю, проминаючи.
- Заливаємо м’ясо мінеральною водою. Важливо взяти саме сильногазовану, адже бульбашки газу допоможуть пом’якшити м’ясо.
В такому маринаді шматочкам вистачить 4 годин, щоб стати м’якими. До речі, солити м’ясо найкраще перед тим, як нанизувати його на шампури. Також ми ділились рецептом смачного томатного соусу.