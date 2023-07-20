Попросять добавки ще з набитим ротом: рецепт найсмачнішої яєчні по-грузинськи

Якщо не знаєте, як приготувати яєчню, приготуйте її за грузинським рецептом

Зазвичай снідають або класичною вівсянкою, або бутербродом, або яєчнею. Вівсянку любить далеко не кожен, варіант з бутербродом найменш поживний, а ось яєчня — це просто джерело варіантів. Багато хто вибирає її через простоту приготування, відмінний смак, користь та доступність.

Саме з цих причин яєчню дуже люблять грузини та готують її чи не найсмачніше у світі. Така яєчня називається чирбулі. Вони смажать яєчню у томатному соусі з горіхами. Якщо хочете спробувати — спробуйте приготувати за рецептом "Це Смак".

Як приготувати чирбулі — яєчню по-грузинськи

Інгредієнти на 3 порції:

помідор – 3 шт.;

яйце – 3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник — 3 зуб.;

волоські горіхи – 50 г;

вода – 100 мл;

зелень — 1 пуч.;

томатна паста — 1 ст. л.;

червоний перець – 1 шт.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

вершкове масло — 1 ст. л;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Поставте на вогонь сковороду з оливковою олією, щоб розігрівалась. Подрібніть цибулю. Відправте на сковороду смажитися до прозорості. Додайте подрібнений часник, подрібнені горіхи та томатну пасту, смажте 2-3 хвилини, постійно помішуючи. Наріжте помідори та перець кубиками. Додайте їх у сковороду до інших продуктів. Додайте спеції до свого смаку і трохи води, тушкуйте 5 хвилин — маса повинна перетворитися на густий соус. Збільште вогонь. Зробіть у соусі заглиблення за допомогою звичайної ложки. Обережно вбийте у нього яйце. Додайте так усі яйця, накрийте кришкою та зменште вогонь до середнього. Коли схопиться білок повністю, а жовток лише трохи, зніміть сковороду з вогню.

Подавайте яєчню потрібно прямо у сковороді, посипавши її попередньо подрібненою зеленню. Обов’язково подайте до страви свіжий хліб і не соромтеся вмочувати його в жовток.