Швидко та з яблуками: малосольні огірки за цим рецептом ви приготуєте за 20 хвилин

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Малосольні огірки – це завжди смачно. Звичайно, у кожного кулінара свій роками перевірений маринад. Сьогодні ми пропонуємо поекспериментувати та приготувати малосольні огірки з яблуками!

Для такого рецепту від"Це Смак" знадобляться огірки та класичний засолювальний набір: парасольки кропу, листя смородини, вишні, хрону, неодмінно сіль. Головною фішкою тут будуть яблука – саме вони додадуть огіркам цікаві фруктові нотки, кислинку, а також додадуть хрусткі огірки.

Як приготувати малосольні огірки з яблуками

Інгредієнти на 8 порцій:

огірки – 1 кг;

яблуко — 3-4 шт.;

парасольки кропу – 1-2 шт.;

листя смородини – 3 шт.;

листя вишні – 3 шт.;

листя хрону – 1 шт.;

сіль – 1 ст. л.;

чорний перець горошком – 3-5 шт.;

вода – 0,7-1 л.

Спосіб приготування:

Усю зелень, огірки та яблука ретельно вимийте. У огірків зріжте кінчики, яблука розріжте на 6 частин (серцевину не виймайте). На дно відповідної за розміром місткості викладіть половину всіх листків та парасольок кропу. Зверху розкладіть огірки, змішуючи їх з часточками яблук, зверху вистеліть зелень, що залишилася. У воді розчиніть сіль, додайте горошини перцю, поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Гарячий розсіл влийте в місткість із заготівлею. Залишіть при кімнатній температурі щодня.

Подавайте огірки з молодою картоплею та насолоджуйтесь смаком та ароматом літніх страв. Смачного!