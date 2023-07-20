Швидко та з яблуками: малосольні огірки за цим рецептом ви приготуєте за 20 хвилин
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Закуска моментального приготування та практично моментального поїдання
Малосольні огірки – це завжди смачно. Звичайно, у кожного кулінара свій роками перевірений маринад. Сьогодні ми пропонуємо поекспериментувати та приготувати малосольні огірки з яблуками!
Для такого рецепту від"Це Смак" знадобляться огірки та класичний засолювальний набір: парасольки кропу, листя смородини, вишні, хрону, неодмінно сіль. Головною фішкою тут будуть яблука – саме вони додадуть огіркам цікаві фруктові нотки, кислинку, а також додадуть хрусткі огірки.
Як приготувати малосольні огірки з яблуками
Інгредієнти на 8 порцій:
- огірки – 1 кг;
- яблуко — 3-4 шт.;
- парасольки кропу – 1-2 шт.;
- листя смородини – 3 шт.;
- листя вишні – 3 шт.;
- листя хрону – 1 шт.;
- сіль – 1 ст. л.;
- чорний перець горошком – 3-5 шт.;
- вода – 0,7-1 л.
Спосіб приготування:
- Усю зелень, огірки та яблука ретельно вимийте. У огірків зріжте кінчики, яблука розріжте на 6 частин (серцевину не виймайте).
- На дно відповідної за розміром місткості викладіть половину всіх листків та парасольок кропу. Зверху розкладіть огірки, змішуючи їх з часточками яблук, зверху вистеліть зелень, що залишилася.
- У воді розчиніть сіль, додайте горошини перцю, поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Гарячий розсіл влийте в місткість із заготівлею. Залишіть при кімнатній температурі щодня.
Подавайте огірки з молодою картоплею та насолоджуйтесь смаком та ароматом літніх страв. Смачного!