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Швидко та з яблуками: малосольні огірки за цим рецептом ви приготуєте за 20 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Саме таких малосольних огірків з яблуками вам не вистачало цього літа
Саме таких малосольних огірків з яблуками вам не вистачало цього літа. Фото cesmak.info

Закуска моментального приготування та практично моментального поїдання

Малосольні огірки – це завжди смачно. Звичайно, у кожного кулінара свій роками перевірений маринад. Сьогодні ми пропонуємо поекспериментувати та приготувати малосольні огірки з яблуками!

Для такого рецепту від"Це Смак" знадобляться огірки та класичний засолювальний набір: парасольки кропу, листя смородини, вишні, хрону, неодмінно сіль. Головною фішкою тут будуть яблука – саме вони додадуть огіркам цікаві фруктові нотки, кислинку, а також додадуть хрусткі огірки.

Як приготувати малосольні огірки з яблуками

Інгредієнти на 8 порцій:

  • огірки – 1 кг;
  • яблуко — 3-4 шт.;
  • парасольки кропу – 1-2 шт.;
  • листя смородини – 3 шт.;
  • листя вишні – 3 шт.;
  • листя хрону – 1 шт.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • чорний перець горошком – 3-5 шт.;
  • вода – 0,7-1 л.

Спосіб приготування:

  1. Усю зелень, огірки та яблука ретельно вимийте. У огірків зріжте кінчики, яблука розріжте на 6 частин (серцевину не виймайте).
  2. На дно відповідної за розміром місткості викладіть половину всіх листків та парасольок кропу. Зверху розкладіть огірки, змішуючи їх з часточками яблук, зверху вистеліть зелень, що залишилася.
  3. У воді розчиніть сіль, додайте горошини перцю, поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Гарячий розсіл влийте в місткість із заготівлею. Залишіть при кімнатній температурі щодня.

Подавайте огірки з молодою картоплею та насолоджуйтесь смаком та ароматом літніх страв. Смачного!

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