Як смачно нагодувати сім’ю кілограмом картоплі: рецепт запіканки, яка з’їдається миттєво
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На приготування її піде не більше півгодини — все інше зробить духовка
Навряд чи хтось відмовить собі в задоволенні поласувати картопляною запіканкою. Ситна, смачна і проста у приготуванні страва буває частим гостем на сімейних обідах або вечерях.
"Мета" рекомендує для цього рецепту вибирати крохмалисті сорти картоплі — саме в цьому випадку запіканка вийде дуже ніжною та вершковою. За бажання можна в кінці додати тертий сир і прикрасити листочками улюбленої зелені. До речі, це універсальний рецепт, тобто ви з легкістю можете змінити його під свій смак. Спробуємо?
Як приготувати картопляну запіканку
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- масло вершкове — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- молоко — 750 мл;
- вершки 30% — 250 мл;
- мускатний горіх — 1 щіпка;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Увімкніть духовку до 180°C.
- Очистьте картоплю і наріжте скибочками завтовшки близько 5 мм.
- У великій каструлі чи сотейнику закип’ятіть молоко з мускатним горіхом і пропущеним через прес зубчиками часнику. Додайте сіль та перець.
- Як тільки маса закипить, покладіть картопля в неї та варіть близько 10 хвилин на середньому вогні. Постійно помішуйте, щоб вона не прилипла на дно, після чого викладіть все у велику форму для запікання.
- Залийте картоплю вершками та притрусіть стружкою холодного вершкового масла.
- Надішліть запікатися в духовку на 1 годину. Дайте охолонути протягом 5 хвилин перед подачею на стіл.
До картопляної запіканки подавайте вітамінний салат та отримуйте насолоду! Смачного!