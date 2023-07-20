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Як смачно нагодувати сім’ю кілограмом картоплі: рецепт запіканки, яка з’їдається миттєво

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Проста у приготуванні картопляна запіканка
Проста у приготуванні картопляна запіканка. Фото shuba.life

На приготування її піде не більше півгодини — все інше зробить духовка

Навряд чи хтось відмовить собі в задоволенні поласувати картопляною запіканкою. Ситна, смачна і проста у приготуванні страва буває частим гостем на сімейних обідах або вечерях.

"Мета" рекомендує для цього рецепту вибирати крохмалисті сорти картоплі — саме в цьому випадку запіканка вийде дуже ніжною та вершковою. За бажання можна в кінці додати тертий сир і прикрасити листочками улюбленої зелені. До речі, це універсальний рецепт, тобто ви з легкістю можете змінити його під свій смак. Спробуємо?

Як приготувати картопляну запіканку

Інгредієнти:

  • картопля — 1 кг;
  • масло вершкове — 100 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • молоко — 750 мл;
  • вершки 30% — 250 мл;
  • мускатний горіх — 1 щіпка;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Увімкніть духовку до 180°C.
  2. Очистьте картоплю і наріжте скибочками завтовшки близько 5 мм.
  3. У великій каструлі чи сотейнику закип’ятіть молоко з мускатним горіхом і пропущеним через прес зубчиками часнику. Додайте сіль та перець.
  4. Як тільки маса закипить, покладіть картопля в неї та варіть близько 10 хвилин на середньому вогні. Постійно помішуйте, щоб вона не прилипла на дно, після чого викладіть все у велику форму для запікання.
  5. Залийте картоплю вершками та притрусіть стружкою холодного вершкового масла.
  6. Надішліть запікатися в духовку на 1 годину. Дайте охолонути протягом 5 хвилин перед подачею на стіл.

До картопляної запіканки подавайте вітамінний салат та отримуйте насолоду! Смачного!

Теги:
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