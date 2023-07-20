Як смачно нагодувати сім’ю кілограмом картоплі: рецепт запіканки, яка з’їдається миттєво

На приготування її піде не більше півгодини — все інше зробить духовка

Навряд чи хтось відмовить собі в задоволенні поласувати картопляною запіканкою. Ситна, смачна і проста у приготуванні страва буває частим гостем на сімейних обідах або вечерях.

"Мета" рекомендує для цього рецепту вибирати крохмалисті сорти картоплі — саме в цьому випадку запіканка вийде дуже ніжною та вершковою. За бажання можна в кінці додати тертий сир і прикрасити листочками улюбленої зелені. До речі, це універсальний рецепт, тобто ви з легкістю можете змінити його під свій смак. Спробуємо?

Як приготувати картопляну запіканку

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

масло вершкове — 100 г;

часник — 2 зубчики;

молоко — 750 мл;

вершки 30% — 250 мл;

мускатний горіх — 1 щіпка;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Увімкніть духовку до 180°C. Очистьте картоплю і наріжте скибочками завтовшки близько 5 мм. У великій каструлі чи сотейнику закип’ятіть молоко з мускатним горіхом і пропущеним через прес зубчиками часнику. Додайте сіль та перець. Як тільки маса закипить, покладіть картопля в неї та варіть близько 10 хвилин на середньому вогні. Постійно помішуйте, щоб вона не прилипла на дно, після чого викладіть все у велику форму для запікання. Залийте картоплю вершками та притрусіть стружкою холодного вершкового масла. Надішліть запікатися в духовку на 1 годину. Дайте охолонути протягом 5 хвилин перед подачею на стіл.

До картопляної запіканки подавайте вітамінний салат та отримуйте насолоду! Смачного!