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Миттєво приготуєте та миттєво з’їсте: пирога за цим рецептом завжди буде мало

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопляний пиріг з грибною начинкою — чудовий варіант у будь-якій ситуації
Картопляний пиріг з грибною начинкою — чудовий варіант у будь-якій ситуації. Фото yanusia.com

Що може бути краще за хрустку скоринку і соковиту начинку?

Пироги із солоними начинками – це завжди смачно та ситно. Їх можна приготувати з різними інгредієнтами – з рибою, яйцями, м’ясом, яйцями, зеленою цибулею.

Сьогодні ми приготуємо пиріг з картоплею, грибами та сиром за рецептом Ukr.Media. Ситний та бюджетний пиріг здивує вас та ваших близьких. А якщо хочете різноманітності – просто приготуйте його з іншою начинкою!

Як приготувати пиріг з картоплею, грибами та сиром

Інгредієнти

Для тіста:

  • борошно — 200 гр.;
  • вершкове масло — 100 гр.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • сметана 20% — 4 ст. л.

Для начинки:

  • картопля — 300 гр.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • гриби — 200 гр.;
  • твердий сир – 100 г;
  • рослинна олія – для смаження;
  • сіль та чорний перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Натріть на тертці холодне вершкове масло, пальцями перетріть його з борошном в крихту. Додайте сіль та розпушувач. Потім додайте сметану, перемішайте, замісіть тісто. Покладіть у пакет у холодильник на 20 хвилин.
  2. Для начинки обсмажте гриби із цибулею до золотистості, посоліть.
  3. Форму вистеліть половиною тіста. Викладіть гриби з цибулею, далі – тонко нарізані скибочки картоплі, зверху – натертий сир. Закрийте пиріг другою половиною тіста, защипніть краї.
  4. Випікати при 200 градусах протягом 35-40 хвилин.

Щоб ваш пиріг довго був свіжим, додайте в тісто один інгредієнт. Смачного!

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#Рецепт #Пиріг #Готуємо вдома