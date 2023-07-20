Миттєво приготуєте та миттєво з’їсте: пирога за цим рецептом завжди буде мало
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Що може бути краще за хрустку скоринку і соковиту начинку?
Пироги із солоними начинками – це завжди смачно та ситно. Їх можна приготувати з різними інгредієнтами – з рибою, яйцями, м’ясом, яйцями, зеленою цибулею.
Сьогодні ми приготуємо пиріг з картоплею, грибами та сиром за рецептом Ukr.Media. Ситний та бюджетний пиріг здивує вас та ваших близьких. А якщо хочете різноманітності – просто приготуйте його з іншою начинкою!
Як приготувати пиріг з картоплею, грибами та сиром
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 200 гр.;
- вершкове масло — 100 гр.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- розпушувач — 1/2 ч. л.;
- сметана 20% — 4 ст. л.
Для начинки:
- картопля — 300 гр.;
- цибуля – 1 шт.;
- гриби — 200 гр.;
- твердий сир – 100 г;
- рослинна олія – для смаження;
- сіль та чорний перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Натріть на тертці холодне вершкове масло, пальцями перетріть його з борошном в крихту. Додайте сіль та розпушувач. Потім додайте сметану, перемішайте, замісіть тісто. Покладіть у пакет у холодильник на 20 хвилин.
- Для начинки обсмажте гриби із цибулею до золотистості, посоліть.
- Форму вистеліть половиною тіста. Викладіть гриби з цибулею, далі – тонко нарізані скибочки картоплі, зверху – натертий сир. Закрийте пиріг другою половиною тіста, защипніть краї.
- Випікати при 200 градусах протягом 35-40 хвилин.
Щоб ваш пиріг довго був свіжим, додайте в тісто один інгредієнт. Смачного!