Миттєво приготуєте та миттєво з’їсте: пирога за цим рецептом завжди буде мало

Що може бути краще за хрустку скоринку і соковиту начинку?

Пироги із солоними начинками – це завжди смачно та ситно. Їх можна приготувати з різними інгредієнтами – з рибою, яйцями, м’ясом, яйцями, зеленою цибулею.

Сьогодні ми приготуємо пиріг з картоплею, грибами та сиром за рецептом Ukr.Media. Ситний та бюджетний пиріг здивує вас та ваших близьких. А якщо хочете різноманітності – просто приготуйте його з іншою начинкою!

Як приготувати пиріг з картоплею, грибами та сиром

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 200 гр.;

вершкове масло — 100 гр.;

сіль — 1/2 ч. л.;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

сметана 20% — 4 ст. л.

Для начинки:

картопля — 300 гр.;

цибуля – 1 шт.;

гриби — 200 гр.;

твердий сир – 100 г;

рослинна олія – для смаження;

сіль та чорний перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Натріть на тертці холодне вершкове масло, пальцями перетріть його з борошном в крихту. Додайте сіль та розпушувач. Потім додайте сметану, перемішайте, замісіть тісто. Покладіть у пакет у холодильник на 20 хвилин. Для начинки обсмажте гриби із цибулею до золотистості, посоліть. Форму вистеліть половиною тіста. Викладіть гриби з цибулею, далі – тонко нарізані скибочки картоплі, зверху – натертий сир. Закрийте пиріг другою половиною тіста, защипніть краї. Випікати при 200 градусах протягом 35-40 хвилин.

Щоб ваш пиріг довго був свіжим, додайте в тісто один інгредієнт. Смачного!