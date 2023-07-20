Дві хвилини — і найкращий соус до шашлику готовий: рецепт з грузинським акцентом

Цікавий соус без жодних турбот

Ми розповідали, як приготувати соковитий шашлик. Тепер ділимось рецептом смачного соусу до м’яса. Це соус з томатною основою та чіткими грузинськими нотками.

Для приготування достатньо все змішати. В його основі — томатна паста та готова аджика. У складі багато спецій та "родзинка" грузинських рецептів — кінза. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

томатна паста — 200 г;

часник — 5 зубків;

гостра аджика — 1 ч.л.;

хмелі-сунелі — 2 ч.л.;

перець, сіль;

оцет 9% — 1 ч.л.;

вода — 200 мл;

кінза.

Спосіб приготування:

Великий пучок кінзи наріжте, але тільки листочки — без стебел. Шматочки повинні бути дуже дрібними. Пропустіть часник через прес. Підготуйте всі спеції. Залийте їх оцтом, ретельно перемішайте. Додайте до зелені часник, аджику, спеції та оцет. Все ретельно перемішайте. Тепер в масу влийте томатну пасту та воду. До смаку додайте сіль.

Викладіть в соусник та подавайте на стіл. Цей соус ідеально пасує м’ясу. Також ми розповідали, як приготувати смачні голубці під сирною скоринкою.