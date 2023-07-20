Дві хвилини — і найкращий соус до шашлику готовий: рецепт з грузинським акцентом
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Цікавий соус без жодних турбот
Ми розповідали, як приготувати соковитий шашлик. Тепер ділимось рецептом смачного соусу до м’яса. Це соус з томатною основою та чіткими грузинськими нотками.
Для приготування достатньо все змішати. В його основі — томатна паста та готова аджика. У складі багато спецій та "родзинка" грузинських рецептів — кінза. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- томатна паста — 200 г;
- часник — 5 зубків;
- гостра аджика — 1 ч.л.;
- хмелі-сунелі — 2 ч.л.;
- перець, сіль;
- оцет 9% — 1 ч.л.;
- вода — 200 мл;
- кінза.
Спосіб приготування:
- Великий пучок кінзи наріжте, але тільки листочки — без стебел. Шматочки повинні бути дуже дрібними. Пропустіть часник через прес.
- Підготуйте всі спеції. Залийте їх оцтом, ретельно перемішайте.
- Додайте до зелені часник, аджику, спеції та оцет. Все ретельно перемішайте. Тепер в масу влийте томатну пасту та воду. До смаку додайте сіль.
Викладіть в соусник та подавайте на стіл. Цей соус ідеально пасує м’ясу. Також ми розповідали, як приготувати смачні голубці під сирною скоринкою.