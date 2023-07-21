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Чудова ідея для сніданку: ці смачні кабачкові млинці ви не встигатимете подавати до столу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кабачкові млинці смачні як холодними, так і гарячими
Кабачкові млинці смачні як холодними, так і гарячими. Фото 5.ua

Аромат таких млинців швидко підніме всіх із ліжка

Кабачок – це хітовий овоч літа. Чого з нього тільки не готують — і неперевершену ікру, і найсмачніші нагетси. З кабачків роблять незрівнянні закуски, його запікають і маринують. Проте традиційний спосіб приготування овочів — кабачкові млинці, в тісто яких для ідеального смаку додають кефір.

Такі млинці дуже порадують як дорослих, так і дітей. А для особливої ніжності смаку "Бабусині рецепти" радять під час смаження млинців змащувати їх вершковим маслом. Спробуємо?

Як приготувати кабачкові млинці на кефірі

Інгредієнти:

  • кабачок – 450 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйце – 4 шт.;
  • кефір – 300 мл;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.;
  • пшеничне борошно – 200 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • петрушка – 10 г;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • часник – 1 зуб.

Спосіб приготування:

  1. Очищаємо кабачок від шкірки, видаляємо насіння, натираємо овоч на великій тертці і додаємо сіль. Перемішуємо та залишаємо на 10–15 хвилин за кімнатної температури.
  2. Віджимаємо натертий кабачок від соку, що виділився. Додаємо в масу яйця, кефір і ретельно перемішуємо.
  3. У кабачкову масу поступово всипаємо просіяне пшеничне борошно, перемішуємо. Вливаємо 1 ст. л. олії та знову все перемішуємо.
  4. В отриману масу всипаємо розпушувач, перемішуємо до однорідності, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин.
  5. Дрібно ріжемо петрушку, пропускаємо через прес часник.
  6. Зелень, часник та цукор додаємо в тісто, перемішуємо до однорідності.
  7. Розігріваємо сковороду і змащуємо її невеликою кількістю олії. Обсмажуємо млинці на невеликому вогні до золотистості з обох боків.

Готові млинці подаємо зі сметаною або улюбленим соусом. Смачного!

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