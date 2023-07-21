Чудова ідея для сніданку: ці смачні кабачкові млинці ви не встигатимете подавати до столу

Аромат таких млинців швидко підніме всіх із ліжка

Кабачок – це хітовий овоч літа. Чого з нього тільки не готують — і неперевершену ікру, і найсмачніші нагетси. З кабачків роблять незрівнянні закуски, його запікають і маринують. Проте традиційний спосіб приготування овочів — кабачкові млинці, в тісто яких для ідеального смаку додають кефір.

Такі млинці дуже порадують як дорослих, так і дітей. А для особливої ніжності смаку "Бабусині рецепти" радять під час смаження млинців змащувати їх вершковим маслом. Спробуємо?

Як приготувати кабачкові млинці на кефірі

Інгредієнти:

кабачок – 450 г;

сіль — 1 ч. л.;

яйце – 4 шт.;

кефір – 300 мл;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

пшеничне борошно – 200 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

петрушка – 10 г;

цукор – 1 ст. л.;

часник – 1 зуб.

Спосіб приготування:

Очищаємо кабачок від шкірки, видаляємо насіння, натираємо овоч на великій тертці і додаємо сіль. Перемішуємо та залишаємо на 10–15 хвилин за кімнатної температури. Віджимаємо натертий кабачок від соку, що виділився. Додаємо в масу яйця, кефір і ретельно перемішуємо. У кабачкову масу поступово всипаємо просіяне пшеничне борошно, перемішуємо. Вливаємо 1 ст. л. олії та знову все перемішуємо. В отриману масу всипаємо розпушувач, перемішуємо до однорідності, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин. Дрібно ріжемо петрушку, пропускаємо через прес часник. Зелень, часник та цукор додаємо в тісто, перемішуємо до однорідності. Розігріваємо сковороду і змащуємо її невеликою кількістю олії. Обсмажуємо млинці на невеликому вогні до золотистості з обох боків.

Готові млинці подаємо зі сметаною або улюбленим соусом. Смачного!