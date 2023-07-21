Встигнете приготувати, поки закипає чайник: рецепт фантастичних оладок із сиром та ковбасою
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Відмінна заміна набридлим бутербродам
Повітряні та ніжні оладки – завжди гарна ідея для початку дня. Солодкі чи солоні, вони ідеальні у поєднанні з будь-яким напоєм – кавою, чаєм, какао та гарячим шоколадом.
Але якщо хочеться чогось іншого, ніж класичні оладки? "1 хвилина" радить додати в тісто сир та ковбасу — і така неперевершена страва підійде не тільки для сніданку, але і для перекусу в дорогу, на роботу або навіть на пікнік.
Як приготувати оладки з сиром та ковбасою
Інгредієнти:
- кефір жирністю 2,5-3,2% — 250 мл;
- борошно пшеничне – 200 г;
- ковбаса варена – 100 г;
- сир твердий – 30 г;
- яйця курячі – 1 шт.;
- розпушувач – 1 ч.л;
- олія без запаху – 3 ст.л;
- сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Кефір заздалегідь дістаньте із холодильника – він має бути кімнатної температури.
- Варену ковбасу наріжте дрібними кубиками.
- Сир натріть на великій або середній тертці.
- Для тесту в миску просійте борошно, влийте кефір кімнатної температури, додайте яйце, розпушувач і сіль. Ретельно перемішайте тісто вінчиком – воно має вийти в’язким, але стікати з ложки. Додайте в тісто ковбасу та тертий сир, знову перемішайте.
- У сковороді на середньому вогні розігрійте олію. Викладайте оладки ложкою та обсмажуйте з двох боків до золотистої скоринки.
Заберіть зайвий жир паперовими рушниками та разом з улюбленим соусом подавайте на стіл. Смачного!