Ситна страва за лічені хвилини: смажену картоплю крастимуть прямо зі сковороди

Три інгредієнти, трохи часу – і на столі шикарна страва!

Смажена на сковороді картопля – багатьма улюблена бюджетна ситна страва. Навряд чи хтось відмовиться від тарілочки!

ProstoWay пропонує дуже цікаву варіацію такої страви – картопля з капустою. Цей рецепт простий та лаконічний, але результат ви отримаєте просто дивовижний. Ароматну, м’яку та підрум’янену смажену капусту добре доповнять скибочки золотистої картоплі! Спробуємо?

Як приготувати смажену картоплю з капустою

Інгредієнти на 3 порції:

картопля – 750 г;

капуста білокачанна – 200 г;

невелика цибуля – 80 г (1 шт.);

олія соняшникова — 60 мл (4 ст. л.);

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю очистьте від шкірки, промийте та посушіть паперовими рушниками. Наріжте скибочками чи брусками середнього розміру. У сковороді розігрійте масло і покладіть в нього картоплю. На максимальному вогні смажте картоплю до золотистого кольору хвилин 10, постійно помішуючи. Цибулю почистьте, наріжте дрібними кубиками та відправте в картоплю. Продовжуйте обсмажувати овочі на сильному вогні ще 3-4 хвилини. Капусту наріжте тоненькими смужками, перекладіть у сковороду. Обсмажуйте картоплю і капусту на вогні трохи вище за середнє 8-10 хвилин, часто перемішуючи. Посоліть страву, посмажте 1-2 хвилини та зніміть сковороду з плити.

Смажена картопля з капустою готовий. Подавайте її до столу в гарячому вигляді зі смачним оселедцем і малосольними огірками. Смачного!