Ситна страва за лічені хвилини: смажену картоплю крастимуть прямо зі сковороди
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Три інгредієнти, трохи часу – і на столі шикарна страва!
Смажена на сковороді картопля – багатьма улюблена бюджетна ситна страва. Навряд чи хтось відмовиться від тарілочки!
ProstoWay пропонує дуже цікаву варіацію такої страви – картопля з капустою. Цей рецепт простий та лаконічний, але результат ви отримаєте просто дивовижний. Ароматну, м’яку та підрум’янену смажену капусту добре доповнять скибочки золотистої картоплі! Спробуємо?
Як приготувати смажену картоплю з капустою
Інгредієнти на 3 порції:
- картопля – 750 г;
- капуста білокачанна – 200 г;
- невелика цибуля – 80 г (1 шт.);
- олія соняшникова — 60 мл (4 ст. л.);
- сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистьте від шкірки, промийте та посушіть паперовими рушниками. Наріжте скибочками чи брусками середнього розміру.
- У сковороді розігрійте масло і покладіть в нього картоплю.
- На максимальному вогні смажте картоплю до золотистого кольору хвилин 10, постійно помішуючи.
- Цибулю почистьте, наріжте дрібними кубиками та відправте в картоплю. Продовжуйте обсмажувати овочі на сильному вогні ще 3-4 хвилини.
- Капусту наріжте тоненькими смужками, перекладіть у сковороду.
- Обсмажуйте картоплю і капусту на вогні трохи вище за середнє 8-10 хвилин, часто перемішуючи.
- Посоліть страву, посмажте 1-2 хвилини та зніміть сковороду з плити.
Смажена картопля з капустою готовий. Подавайте її до столу в гарячому вигляді зі смачним оселедцем і малосольними огірками. Смачного!