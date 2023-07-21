Скільки не закрий, все буде мало: рецепт дивовижного асорті з овочів на зиму
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Такі овочі прикрасять будь-який стіл
Овочеве асорті з літніх, ароматних овочів – дуже смачна та корисна страва. Приготування його не займе багато часу, але воно точно прикрасить узимку будь-який стіл.
Просто відкривши банку такого овочевого асорті за рецептом "Мета", ви отримаєте яскраву, вітамінну страву. Овочі стануть незамінним доповненням до будь-якого м’яса чи картоплі. Спробуємо приготувати?
Як приготувати мариноване овочеве асорті
Інгредієнти:
- 2 моркви;
- 4 невеликі цибулини;
- 1 стебло селери
- 4 суцвіття цвітної капусти;
- червоний перець;
- жовтий перець;
- 1 ч. л. цукрового піску;
- 1 ч. л. солі;
- 125 мл води;
- 125 мл оцту.
Спосіб приготування:
- Овочі потрібно очистити від шкірки, промити та прибрати кісточки.
- У скороварку потрібно налити воду, оцет і покласти цукор. Покласти в рідину овочі, проварити на середньому вогні до закипання, а потім на повільному вогні під кришкою закритою ще 3 хвилини. Зняти з вогню, вийняти зі скороварки та перекласти у холодну воду з льодом.
- Поки овочі охолоджуються, потрібно зварити маринад та стерилізувати банки. Охолоджені овочі потрібно перекласти в банки, залити розсолом та закрити щільною кришкою.
- На дно скороварки потрібно покласти рушник, поставити банки, все залити холодною водою і довести до кипіння. Стерилізувати банки з асорті потрібно на повільному вогні протягом 20 хвилин з відкритою кришкою, після чого дістати банку і поставити вгору дном до повного остигання.
Таку заготівлю можна зберігати у темному та сухому місці. Подавати таке асорті краще з улюбленим гарніром. Смачного!