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Скільки не закрий, все буде мало: рецепт дивовижного асорті з овочів на зиму

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Овочеве асорті — незамінна взимку страва
Овочеве асорті — незамінна взимку страва. Фото Meta.ua

Такі овочі прикрасять будь-який стіл

Овочеве асорті з літніх, ароматних овочів – дуже смачна та корисна страва. Приготування його не займе багато часу, але воно точно прикрасить узимку будь-який стіл.

Просто відкривши банку такого овочевого асорті за рецептом "Мета", ви отримаєте яскраву, вітамінну страву. Овочі стануть незамінним доповненням до будь-якого м’яса чи картоплі. Спробуємо приготувати?

Як приготувати мариноване овочеве асорті

Інгредієнти:

  • 2 моркви;
  • 4 невеликі цибулини;
  • 1 стебло селери
  • 4 суцвіття цвітної капусти;
  • червоний перець;
  • жовтий перець;
  • 1 ч. л. цукрового піску;
  • 1 ч. л. солі;
  • 125 мл води;
  • 125 мл оцту.

Спосіб приготування:

  1. Овочі потрібно очистити від шкірки, промити та прибрати кісточки.
  2. У скороварку потрібно налити воду, оцет і покласти цукор. Покласти в рідину овочі, проварити на середньому вогні до закипання, а потім на повільному вогні під кришкою закритою ще 3 хвилини. Зняти з вогню, вийняти зі скороварки та перекласти у холодну воду з льодом.
  3. Поки овочі охолоджуються, потрібно зварити маринад та стерилізувати банки. Охолоджені овочі потрібно перекласти в банки, залити розсолом та закрити щільною кришкою.
  4. На дно скороварки потрібно покласти рушник, поставити банки, все залити холодною водою і довести до кипіння. Стерилізувати банки з асорті потрібно на повільному вогні протягом 20 хвилин з відкритою кришкою, після чого дістати банку і поставити вгору дном до повного остигання.

Таку заготівлю можна зберігати у темному та сухому місці. Подавати таке асорті краще з улюбленим гарніром. Смачного!

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