Скільки не закрий, все буде мало: рецепт дивовижного асорті з овочів на зиму

Такі овочі прикрасять будь-який стіл

Овочеве асорті з літніх, ароматних овочів – дуже смачна та корисна страва. Приготування його не займе багато часу, але воно точно прикрасить узимку будь-який стіл.

Просто відкривши банку такого овочевого асорті за рецептом "Мета", ви отримаєте яскраву, вітамінну страву. Овочі стануть незамінним доповненням до будь-якого м’яса чи картоплі. Спробуємо приготувати?

Як приготувати мариноване овочеве асорті

Інгредієнти:

2 моркви;

4 невеликі цибулини;

1 стебло селери

4 суцвіття цвітної капусти;

червоний перець;

жовтий перець;

1 ч. л. цукрового піску;

1 ч. л. солі;

125 мл води;

125 мл оцту.

Спосіб приготування:

Овочі потрібно очистити від шкірки, промити та прибрати кісточки. У скороварку потрібно налити воду, оцет і покласти цукор. Покласти в рідину овочі, проварити на середньому вогні до закипання, а потім на повільному вогні під кришкою закритою ще 3 хвилини. Зняти з вогню, вийняти зі скороварки та перекласти у холодну воду з льодом. Поки овочі охолоджуються, потрібно зварити маринад та стерилізувати банки. Охолоджені овочі потрібно перекласти в банки, залити розсолом та закрити щільною кришкою. На дно скороварки потрібно покласти рушник, поставити банки, все залити холодною водою і довести до кипіння. Стерилізувати банки з асорті потрібно на повільному вогні протягом 20 хвилин з відкритою кришкою, після чого дістати банку і поставити вгору дном до повного остигання.

Таку заготівлю можна зберігати у темному та сухому місці. Подавати таке асорті краще з улюбленим гарніром. Смачного!