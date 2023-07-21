Не злипнеться, навіть якщо готувати щодня: заради домашніх цукерок діти відмовляться від магазинних

Чудова смакота з простих продуктів

Що робити, якщо набридли навіть улюблені торти, тістечка та пироги? Приготувати домашні цукерки зі сметани та цукру. Коли ви побачите, настільки просто і швидко, ви регулярно балуватимете себе і близьких цією неймовірною смакотою

Такі домашні цукерки за рецептом "Це Смак" можна готувати навіть разом із дітьми. Їм сподобається готувати ласощі, які вони потім наминатимуть за обидві щоки.

Для приготування домашніх цукерок своїми руками краще вибирати сметану 20% жирності. З начинкою можна експериментувати та пробувати різні види горіхів, сухофрукти або навіть шматочки мармеладу.

Як приготувати домашні іриски

Інгредієнти:

сметана – 350 г;

цукор – 500 г;

вершкове масло – 60 г;

волоські горіхи – на свій смак.

Спосіб приготування:

Змішайте в сотейнику цукор та сметану, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього зменште вогонь і варіть ще 30 хвилин, періодично помішуючи. Суміш має загуснути та стати темнішою. Додайте вершкове масло і смажені горіхи, перемішайте. Застеліть форму пергаментом і викладіть приготовлену туди масу. Дайте охолонути до кімнатної температури, потім відправте форму холодильник на пару годин.

Коли смакоти застигнуть, наріжте їх маленькими кубиками та подавайте з улюбленими напоями. Смачного!