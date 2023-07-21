Навіть духовку вмикати не доведеться: найкращий літній торт
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Головна умова — щоб тортик настоявся у холодильнику
Холодні торти без випікання – ідеальний варіант домашнього десерту — до свята або просто так, до чаю. Якщо ви вже готували полуничний торт, зверніть увагу на цей рецепт суперягідного чизкейка.
Він має яскраві шари, що прикрасять будь-який стіл. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 180 грамів печива;
- 90 грамів вершкового масла.
Для сирного крему зі смородиною:
- 200 грамів смородинового пюре;
- 80 грамів цукру;
- 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
- 150 грамів сиру;
- 100 грамів сметани або грецького йогурту.
Для сирного крему з малиною:
- 200 грамів малинового пюре;
- 50 грамів цукру;
- 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
- 150 грамів сиру;
- 100 грамів сметани або йогурту.
Для сирного крему з полуницею та лаймом:
- 150 грамів полуничного пюре;
- 50 мілілітрів лаймового соку;
- 80 грамів цукру;
- 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
- 150 грамів сиру;
- 100 грамів сметани або йогурту.
Спосіб приготування:
- Перетираємо печиво на крихту — блендером або скалкою. Змішуємо з розтопленим вершковим маслом та втрамбовуємо у форму. Найкраще, якщо перед цим ви вкриєте борти форми ацетатною стрічкою.
- Заливаємо желатин холодною водою. Змішуємо смородинове пюре з цукром, доводимо до кипіння.
- Додаємо до маси підготовлений желатин та перемішуємо. Збиваємо сир зі сметаною, додаємо до ягідного пюре. Готовий крем заливаємо поверх пісочної основи. Відправляємо торт в холодильник на 30-40 хвилин.
- Так повторюємо з кожним ягідним шаром. В кінці відправляємо торт в холодильник на 3 години.
Ягідний чизкейк готовий. Також ми розповідали, як приготувати смачну вишневу шарлотку.