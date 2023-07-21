Навіть духовку вмикати не доведеться: найкращий літній торт

Головна умова — щоб тортик настоявся у холодильнику

Холодні торти без випікання – ідеальний варіант домашнього десерту — до свята або просто так, до чаю. Якщо ви вже готували полуничний торт, зверніть увагу на цей рецепт суперягідного чизкейка.

Він має яскраві шари, що прикрасять будь-який стіл. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

180 грамів печива;

90 грамів вершкового масла.

Для сирного крему зі смородиною:

200 грамів смородинового пюре;

80 грамів цукру;

7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;

150 грамів сиру;

100 грамів сметани або грецького йогурту.

Для сирного крему з малиною:

200 грамів малинового пюре;

50 грамів цукру;

7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;

150 грамів сиру;

100 грамів сметани або йогурту.

Для сирного крему з полуницею та лаймом:

150 грамів полуничного пюре;

50 мілілітрів лаймового соку;

80 грамів цукру;

7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;

150 грамів сиру;

100 грамів сметани або йогурту.

Спосіб приготування:

Перетираємо печиво на крихту — блендером або скалкою. Змішуємо з розтопленим вершковим маслом та втрамбовуємо у форму. Найкраще, якщо перед цим ви вкриєте борти форми ацетатною стрічкою. Заливаємо желатин холодною водою. Змішуємо смородинове пюре з цукром, доводимо до кипіння. Додаємо до маси підготовлений желатин та перемішуємо. Збиваємо сир зі сметаною, додаємо до ягідного пюре. Готовий крем заливаємо поверх пісочної основи. Відправляємо торт в холодильник на 30-40 хвилин. Так повторюємо з кожним ягідним шаром. В кінці відправляємо торт в холодильник на 3 години.

Ягідний чизкейк готовий. Також ми розповідали, як приготувати смачну вишневу шарлотку.