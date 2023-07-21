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Навіть духовку вмикати не доведеться: найкращий літній торт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант смачного десерту
Чудовий варіант смачного десерту. Фото Домашні рецепти

Головна умова — щоб тортик настоявся у холодильнику

Холодні торти без випікання – ідеальний варіант домашнього десерту — до свята або просто так, до чаю. Якщо ви вже готували полуничний торт, зверніть увагу на цей рецепт суперягідного чизкейка.

Він має яскраві шари, що прикрасять будь-який стіл. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

  • 180 грамів печива;
  • 90 грамів вершкового масла.

Для сирного крему зі смородиною:

  • 200 грамів смородинового пюре;
  • 80 грамів цукру;
  • 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
  • 150 грамів сиру;
  • 100 грамів сметани або грецького йогурту.

Для сирного крему з малиною:

  • 200 грамів малинового пюре;
  • 50 грамів цукру;
  • 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
  • 150 грамів сиру;
  • 100 грамів сметани або йогурту.

Для сирного крему з полуницею та лаймом:

  • 150 грамів полуничного пюре;
  • 50 мілілітрів лаймового соку;
  • 80 грамів цукру;
  • 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
  • 150 грамів сиру;
  • 100 грамів сметани або йогурту.

Спосіб приготування:

  1. Перетираємо печиво на крихту — блендером або скалкою. Змішуємо з розтопленим вершковим маслом та втрамбовуємо у форму. Найкраще, якщо перед цим ви вкриєте борти форми ацетатною стрічкою.
  2. Заливаємо желатин холодною водою. Змішуємо смородинове пюре з цукром, доводимо до кипіння.
  3. Додаємо до маси підготовлений желатин та перемішуємо. Збиваємо сир зі сметаною, додаємо до ягідного пюре. Готовий крем заливаємо поверх пісочної основи. Відправляємо торт в холодильник на 30-40 хвилин.
  4. Так повторюємо з кожним ягідним шаром. В кінці відправляємо торт в холодильник на 3 години.

Ягідний чизкейк готовий. Також ми розповідали, як приготувати смачну вишневу шарлотку.

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#Рецепт #Торт #Десерт #Чізкейк