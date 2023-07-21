Тоненькі та ароматні: сніданок за цим рецептом можна приготувати за лічені хвилини

Розповідаємо, як приготувати млинці смачно

Ароматні, тонкі млинці — це чудовий перекус або сніданок. Влітку їх можна їсти зі свіжими ягодами, а взимку — з перетертою малиною. Яку начинку не візьми — буде смачно.

Але важливо мати правильний та перевірений рецепт млинців, які точно вдадуться. Таким поділились на порталі "Добрі новини". Млинці за цим методом можна приготувати як солодкі, так і солоні.

Інгредієнти:

500 мілілітрів молока;

3 яйця;

250 грамів борошна;

3 столові ложки цукру – якщо солодкі млинці;

0,5 чайної ложки солі – якщо солоні млинці;

3 столові ложки олії.

Спосіб приготування:

Виберіть зручну миску. Розбийте туди яйця. Додайте цукор і добре збийте все виделкою або міксером. До отриманої суміші додайте частину молока та добре перемішайте. Поетапно додаючи просіяне борошно, розмішуйте тісто до однорідності. Маса має вийти доволі густою, але не мати грудочок. Залишком молока поступово розбавляйте тісто. Воно повинно бути рідким, як кефір. Наприкінці влийте у тісто три столові ложки олії. Смажте млинці на добре розігрітій пательні. За потреби, трішки змастіть її олією.

Такі млинці смажаться швидко — за кілька хвилин у вас буде гора ароматних пласких коржиків. Також ми розповідали про дві цікаві солоні начинки до них.