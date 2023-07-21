Тоненькі та ароматні: сніданок за цим рецептом можна приготувати за лічені хвилини
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Розповідаємо, як приготувати млинці смачно
Ароматні, тонкі млинці — це чудовий перекус або сніданок. Влітку їх можна їсти зі свіжими ягодами, а взимку — з перетертою малиною. Яку начинку не візьми — буде смачно.
Але важливо мати правильний та перевірений рецепт млинців, які точно вдадуться. Таким поділились на порталі "Добрі новини". Млинці за цим методом можна приготувати як солодкі, так і солоні.
Інгредієнти:
- 500 мілілітрів молока;
- 3 яйця;
- 250 грамів борошна;
- 3 столові ложки цукру – якщо солодкі млинці;
- 0,5 чайної ложки солі – якщо солоні млинці;
- 3 столові ложки олії.
Спосіб приготування:
- Виберіть зручну миску. Розбийте туди яйця. Додайте цукор і добре збийте все виделкою або міксером. До отриманої суміші додайте частину молока та добре перемішайте.
- Поетапно додаючи просіяне борошно, розмішуйте тісто до однорідності. Маса має вийти доволі густою, але не мати грудочок.
- Залишком молока поступово розбавляйте тісто. Воно повинно бути рідким, як кефір.
- Наприкінці влийте у тісто три столові ложки олії.
- Смажте млинці на добре розігрітій пательні. За потреби, трішки змастіть її олією.
Такі млинці смажаться швидко — за кілька хвилин у вас буде гора ароматних пласких коржиків. Також ми розповідали про дві цікаві солоні начинки до них.