Швидкий та ситний перекус: ніхто не здогадається, що у пончиках

Така страва ідеальна для перекусу чи чаювання

Ми розповідали, як готувати фантастичні сирники до сніданку. Тепер ділимось рецептом неймовірної страви — сирних пончиків.

Вони виходять надзвичайно ніжні, тому просто тануть в роті. А ще їх просто і швидко готувати. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

300 г. кисломолочного сиру;

230 г. борошна;

2 шт. яєць;

1 ч.л. соди;

100 г. цукру;

1 ч.л. ванільного цукру;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Кисломолочний сир викладаємо в миску. Ретельно розминаємо його виделкою, можна перебити блендером. Додаємо цукор, ванільний цукор. Вбиваємо у масу яйця, все перемішуємо. Борошно з’єднуємо з содою, а потім поетапно відправляємо до сиру, щоразу перемішуючи. З сирної суміші, яка вийшла, формуємо пончики будь-якої форми. Паралельно розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо пончики їх на розігріту сковорідку. Смажимо їх з двох боків до рум’яної скоринки. Готові пончики посипаємо цукром або цукровою пудрою та відразу подаємо до столу.

Такі пончики виходять ароматними, ніжними та мають апетитний вигляд. Чудово смакуватимуть з будь-якими гарячими напоями. Також смачно буде полити їх домашнім згущеним молоком.