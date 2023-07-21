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Швидкий та ситний перекус: ніхто не здогадається, що у пончиках

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Спробуйте їх приготувати — вам точно сподобається
Спробуйте їх приготувати — вам точно сподобається. Фото 24 канал

Така страва ідеальна для перекусу чи чаювання

Ми розповідали, як готувати фантастичні сирники до сніданку. Тепер ділимось рецептом неймовірної страви — сирних пончиків.

Вони виходять надзвичайно ніжні, тому просто тануть в роті. А ще їх просто і швидко готувати. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • 300 г. кисломолочного сиру;
  • 230 г. борошна;
  • 2 шт. яєць;
  • 1 ч.л. соди;
  • 100 г. цукру;
  • 1 ч.л. ванільного цукру;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Кисломолочний сир викладаємо в миску. Ретельно розминаємо його виделкою, можна перебити блендером.
  2. Додаємо цукор, ванільний цукор. Вбиваємо у масу яйця, все перемішуємо.
  3. Борошно з’єднуємо з содою, а потім поетапно відправляємо до сиру, щоразу перемішуючи.
  4. З сирної суміші, яка вийшла, формуємо пончики будь-якої форми. Паралельно розігріваємо сковороду з олією.
  5. Викладаємо пончики їх на розігріту сковорідку. Смажимо їх з двох боків до рум’яної скоринки. Готові пончики посипаємо цукром або цукровою пудрою та відразу подаємо до столу.

Такі пончики виходять ароматними, ніжними та мають апетитний вигляд. Чудово смакуватимуть з будь-якими гарячими напоями. Також смачно буде полити їх домашнім згущеним молоком.

Теги:
#Рецепт #Сир #Тісто #Пончики