Швидкий та ситний перекус: ніхто не здогадається, що у пончиках
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Така страва ідеальна для перекусу чи чаювання
Ми розповідали, як готувати фантастичні сирники до сніданку. Тепер ділимось рецептом неймовірної страви — сирних пончиків.
Вони виходять надзвичайно ніжні, тому просто тануть в роті. А ще їх просто і швидко готувати. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 300 г. кисломолочного сиру;
- 230 г. борошна;
- 2 шт. яєць;
- 1 ч.л. соди;
- 100 г. цукру;
- 1 ч.л. ванільного цукру;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Кисломолочний сир викладаємо в миску. Ретельно розминаємо його виделкою, можна перебити блендером.
- Додаємо цукор, ванільний цукор. Вбиваємо у масу яйця, все перемішуємо.
- Борошно з’єднуємо з содою, а потім поетапно відправляємо до сиру, щоразу перемішуючи.
- З сирної суміші, яка вийшла, формуємо пончики будь-якої форми. Паралельно розігріваємо сковороду з олією.
- Викладаємо пончики їх на розігріту сковорідку. Смажимо їх з двох боків до рум’яної скоринки. Готові пончики посипаємо цукром або цукровою пудрою та відразу подаємо до столу.
Такі пончики виходять ароматними, ніжними та мають апетитний вигляд. Чудово смакуватимуть з будь-якими гарячими напоями. Також смачно буде полити їх домашнім згущеним молоком.