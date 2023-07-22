Для такої страви не потрібні ні ложка, ні вилка: рецепт класичного турецького сніданку
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Звичайний омлет уже у минулому!
Набрид класичний омлет на сніданок? У нас є для вас цікава пропозиція – приготувати той же омлет, але з турецькою родзинкою.
Менемен — це одна з найпопулярніших страв для сніданку в Туреччині. Божественному аромату надають їй велику кількість овочів, зелені та сумак – традиційна східна пряність із кислим, злегка терпким смаком. Спробуйте приготувати цю незвичайну страву з "Це Смак" і ви не пошкодуєте!
Як приготувати менемен – ситний сніданок по-турецьки
Інгредієнти на 2 порції
- яйце – 4 шт.;
- помідор – 3-4 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- перець чилі – 1 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- оливки — 5 шт.;
- орегано — 1 ч. л.;
- сумок — 1 ч. л.;
- бринза — 100 г;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- йогурт – 150 мл;
- часник — 1 зуб.;
- чорний перець мелений, сіль, петрушка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю дрібно наріжте, киньте на сковороду з розігрітою оливковою олією. Перець чилі розріжте вздовж, очистьте від насіння, додайте в сковорідку до цибулі.
- Болгарський перець наріжте кубиками, відправте в сковороду і перемішайте.
- Помідори розріжте навпіл і натріть на тертці, додайте до сковороди та збільште вогонь, щоб швидше зникла волога.
- Додайте до сковороди яйця, зменште вогонь, посоліть, поперчіть, додайте орегано, сумак. Постійно помішуючи лопаткою, доведіть менемен до готовності. Маса має бути густою, з кремовою консистенцією. Посипте розфарбованою бринзою.
- Для соусу змішайте йогурт із подрібненою петрушкою, дрібно нарізаними оливками та часником. Додайте лимонний сік, трохи солі та перцю, перемішайте.
Менемен подають у сковороді. Замість ложок та виделок використовують скибочки хрумкого хліба: черпають ними та омлет, і соус.