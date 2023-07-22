Для такої страви не потрібні ні ложка, ні вилка: рецепт класичного турецького сніданку

Звичайний омлет уже у минулому!

Набрид класичний омлет на сніданок? У нас є для вас цікава пропозиція – приготувати той же омлет, але з турецькою родзинкою.

Менемен — це одна з найпопулярніших страв для сніданку в Туреччині. Божественному аромату надають їй велику кількість овочів, зелені та сумак – традиційна східна пряність із кислим, злегка терпким смаком. Спробуйте приготувати цю незвичайну страву з "Це Смак" і ви не пошкодуєте!

Як приготувати менемен – ситний сніданок по-турецьки

Інгредієнти на 2 порції

яйце – 4 шт.;

помідор – 3-4 шт.;

цибуля – 1 шт.;

перець чилі – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

оливки — 5 шт.;

орегано — 1 ч. л.;

сумок — 1 ч. л.;

бринза — 100 г;

оливкова олія – 2 ст. л.;

йогурт – 150 мл;

часник — 1 зуб.;

чорний перець мелений, сіль, петрушка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно наріжте, киньте на сковороду з розігрітою оливковою олією. Перець чилі розріжте вздовж, очистьте від насіння, додайте в сковорідку до цибулі. Болгарський перець наріжте кубиками, відправте в сковороду і перемішайте. Помідори розріжте навпіл і натріть на тертці, додайте до сковороди та збільште вогонь, щоб швидше зникла волога. Додайте до сковороди яйця, зменште вогонь, посоліть, поперчіть, додайте орегано, сумак. Постійно помішуючи лопаткою, доведіть менемен до готовності. Маса має бути густою, з кремовою консистенцією. Посипте розфарбованою бринзою. Для соусу змішайте йогурт із подрібненою петрушкою, дрібно нарізаними оливками та часником. Додайте лимонний сік, трохи солі та перцю, перемішайте.

Менемен подають у сковороді. Замість ложок та виделок використовують скибочки хрумкого хліба: черпають ними та омлет, і соус.