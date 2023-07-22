Кожний шар — на будь-який смак: таким тришаровим омлетом снідатимуть навіть нехочухи
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Це не просто звичайний омлет, це цілий торт!
Яким би не був смачним омлет з одних тільки яєць, він все одно поступається яскравості та поживності італійській фріттаті. А фріттата, своєю чергою, не зможе змагатися лише з цією стравою.
Омлет "Три смаки" за рецептом "Це Смак" — це тришарова страва: перший шар готується із зеленню, другий з болгарським перцем, а третій — з кабачками. Спробувавши раз, ви більше не зможете відмовитись від такої страви.
Як приготувати омлет "Три смаки"
Інгредієнти на 5 порцій:
- яйце – 12 шт.;
- кабачок – 500 г;
- часник — 2 зуб.;
- петрушка – 15 г;
- болгарський перець – 2 шт.;
- мускатний горіх – 5 ч. л.;
- зелена цибуля – 15 г;
- соняшникова олія – 4 ст. л.;
- сіль, чорний перець мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Помийте болгарський перець і поставте духовку запікатися на 20 хвилин при 200°C. Потім приберіть у пластиковий пакет, дайте охолонути. Після цього зніміть шкірку та видаліть насіння.
- Для першого шару омлету розбийте 4 яйця та порізану петрушку та цибулю, мускатний горіх, пропущений через прес часник, дрібку солі та перцю. Вилийте на сковороду та готуйте півтори хвилини. Викладіть на змащене деко.
- Тепер подрібніть запечені перці та дрібно наріжте. Збийте із 4 яйцями, сіллю, перцем і готуйте на сковороді півтори хвилини. Викладіть поверх першого шару.
- Почистьте кабачки, видаліть насіння та шкірку, наріжте маленькими кубиками та обсмажте на сковороді близько 5 хвилин. Потім влийте 4 збиті з сіллю і перцем яйця, зніміть з вогню і викладіть останнім шаром.
- Запікайте тришаровий омлет 15 хвилин у духовці за 180 градусів.
До такої дієтичної, корисної та смачної страви не вистачає лише шматочка домашнього хліба та улюбленого напою. Насолоджуйтесь!