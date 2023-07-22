Кожний шар — на будь-який смак: таким тришаровим омлетом снідатимуть навіть нехочухи

Це не просто звичайний омлет, це цілий торт!

Яким би не був смачним омлет з одних тільки яєць, він все одно поступається яскравості та поживності італійській фріттаті. А фріттата, своєю чергою, не зможе змагатися лише з цією стравою.

Омлет "Три смаки" за рецептом "Це Смак" — це тришарова страва: перший шар готується із зеленню, другий з болгарським перцем, а третій — з кабачками. Спробувавши раз, ви більше не зможете відмовитись від такої страви.

Як приготувати омлет "Три смаки"

Інгредієнти на 5 порцій:

яйце – 12 шт.;

кабачок – 500 г;

часник — 2 зуб.;

петрушка – 15 г;

болгарський перець – 2 шт.;

мускатний горіх – 5 ч. л.;

зелена цибуля – 15 г;

соняшникова олія – 4 ст. л.;

сіль, чорний перець мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Помийте болгарський перець і поставте духовку запікатися на 20 хвилин при 200°C. Потім приберіть у пластиковий пакет, дайте охолонути. Після цього зніміть шкірку та видаліть насіння. Для першого шару омлету розбийте 4 яйця та порізану петрушку та цибулю, мускатний горіх, пропущений через прес часник, дрібку солі та перцю. Вилийте на сковороду та готуйте півтори хвилини. Викладіть на змащене деко. Тепер подрібніть запечені перці та дрібно наріжте. Збийте із 4 яйцями, сіллю, перцем і готуйте на сковороді півтори хвилини. Викладіть поверх першого шару. Почистьте кабачки, видаліть насіння та шкірку, наріжте маленькими кубиками та обсмажте на сковороді близько 5 хвилин. Потім влийте 4 збиті з сіллю і перцем яйця, зніміть з вогню і викладіть останнім шаром. Запікайте тришаровий омлет 15 хвилин у духовці за 180 градусів.

До такої дієтичної, корисної та смачної страви не вистачає лише шматочка домашнього хліба та улюбленого напою. Насолоджуйтесь!