Не тільки в салати: як з огірків приготувати неймовірно освіжаючий напій
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Не лише смачний, а й корисний напій
Для повноцінного функціонування організму потрібно пити воду у достатній кількості. Але що робити, якщо звичайна вода набридла, а магазинні напої купувати не хочеться?
У нас є для вас рішення — огірково-імбірна вода за рецептом Uaportal. У неї неймовірний смак, а кисленький лимон, огірок, що освіжає, бадьорий імбир і приємна м’ята — це саме те, що потрібно в літню спеку! Напій освіжить за мить і зміцнить імунітет.
За рецептом після змішування всіх складових вода повинна настоятися щонайменше 12 годин, проте якщо вже не терпиться освіжитися, можете спробувати відразу. Хоч смак і не буде концентрованим, напій буде все ж таки смачним. Спробуємо?
Як приготувати огірково-імбірну воду
Інгредієнти:
- вода – 4 ст.;
- лимон – 2 шт.;
- огірок – 2 шт.;
- імбир – 30 г;
- м’ята – 5 р.
Спосіб приготування:
- Огірки та лимони промийте та наріжте.
- Очистьтеімбир та натріть. Для рецепта знадобиться 2 чайні ложки тертого імбиру.
- Візьміть 20 листочків м’яти, промийте.
- Наповніть графин водою та додайте всі інгредієнти. Поставте воду в холодильник на 12-24 години. Коли час закінчиться, дістаньте інгредієнти за допомогою друшляку. Смачна вода готова!
Якщо ви хочете зберегти прохолодну воду, можна скористатися лайфхаком від "Телеграфа". Він точно врятує вас у спеку!