Не тільки в салати: як з огірків приготувати неймовірно освіжаючий напій

Не лише смачний, а й корисний напій

Для повноцінного функціонування організму потрібно пити воду у достатній кількості. Але що робити, якщо звичайна вода набридла, а магазинні напої купувати не хочеться?

У нас є для вас рішення — огірково-імбірна вода за рецептом Uaportal. У неї неймовірний смак, а кисленький лимон, огірок, що освіжає, бадьорий імбир і приємна м’ята — це саме те, що потрібно в літню спеку! Напій освіжить за мить і зміцнить імунітет.

За рецептом після змішування всіх складових вода повинна настоятися щонайменше 12 годин, проте якщо вже не терпиться освіжитися, можете спробувати відразу. Хоч смак і не буде концентрованим, напій буде все ж таки смачним. Спробуємо?

Як приготувати огірково-імбірну воду

Інгредієнти:

вода – 4 ст.;

лимон – 2 шт.;

огірок – 2 шт.;

імбир – 30 г;

м’ята – 5 р.

Спосіб приготування:

Огірки та лимони промийте та наріжте. Очистьтеімбир та натріть. Для рецепта знадобиться 2 чайні ложки тертого імбиру. Візьміть 20 листочків м’яти, промийте. Наповніть графин водою та додайте всі інгредієнти. Поставте воду в холодильник на 12-24 години. Коли час закінчиться, дістаньте інгредієнти за допомогою друшляку. Смачна вода готова!

Якщо ви хочете зберегти прохолодну воду, можна скористатися лайфхаком від "Телеграфа". Він точно врятує вас у спеку!