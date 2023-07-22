Лише три інгредієнти: літній салат врятує вас від голоду

Відмінний варіант як для сімейного обіду чи вечері, так і на святковий стіл

Літо — час для приготування ситних, смачних і незвичайних салатів з найбільш, на перший погляд, незвичайних продуктів. Такі страви принесуть не лише гастрономічне задоволення, а й наситять організм вітамінами.

А що, якщо сьогодні спробувати поєднати шинку, персики та фету, приправити кисло-солодкою заправкою? Shuba стверджує, що вийде відмінний варіант для сімейного їди або святкового столу. Якщо зараз немає під рукою бальзамічного оцту, його легко можна замінити винним або яблучним оцтом. Замість шинки можна додати бекон або тонко нарізане філе куряче, смажене, варене або копчене.

Як приготувати салат з персиків та шинки.

Інгредієнти на 4 порції:

шинка — 300 г;

персики — 4 шт.;

фета — 200 г;

олія оливкова Extra Virgin — 3 ст. л.;

оцет бальзамічний — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

діжонська гірчиця — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений, руккола — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Приготуйте заправку: перемішайте оливкову олію, оцет, мед, гірчицю, доки вони не з’єднаються, приправте сіллю і меленим чорним перцем до смаку. Тонко наріжте шинку. Персики розріжте навпіл і наріжте на скибочки. У великій салатниці акуратно змішайте персики, шинку та чисту суху руколу. Посипте зверху фетою і збризкайте соусом.

Якщо ще подасте салат з неймовірним домашнім хлібом, близькі не перестануть робити компліменти. Їжте та готуйте із задоволенням!