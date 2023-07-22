Ситно та незвичайно: таку холодну пасту з баклажанами з’їдять із тарілкою
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Швидко готується, але ще швидше з’їдається
Холодна паста — один з найпопулярніших рецептів у жарку спеку. Безумовно, рецептів приготування цієї страви безліч, але сьогодні ми приготуємо з баклажанами. Така страва буде неймовірно смачною навіть наступного дня.
Холодна паста з баклажанами за рецептом "Мета" готується дуже швидко та просто. Це смачна та свіжа страва та дорослі, і діти будуть уплітати із задоволенням. Ще один його плюс — пасту можна брати як перекушування, наприклад, в офіс.
Як приготувати холодну пасту з баклажанами?
Інгредієнти:
- 280 г короткої домашньої пасти;
- 2 або 3 довгасті баклажани;
- 60 г в’ялених томатів в олії;
- свіжий базилік чи м’ята;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Поставте воду для макаронів та посоліть її.
- Поки варяться макарони, наріжте кільцями баклажани. Викладіть їх на розігріту сковороду та обсмажте з обох боків.
- Коли кільця охолонуть, наріжте кубиками або смужками, а також полийте олією.
- У миску до баклажанів додайте помідори та зелень. В’ялені помідори можна замінити свіжими, обсмаженими на сковороді.
- Макарони злийте і в миску до овочів. Все перемішайте, дайте страві охолонути та заберіть у холодильник.
До речі, макарони для такої страви можна приготувати й вдома. Вам знадобляться три інгредієнти та трохи часу.