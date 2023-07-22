Ідеальний джем: готуємо космічну малинову заготовку без кісточок

Чудовий варіант заготовки

Ми розповідали, як зварити ароматний джем зі смородини. Тепер ділимось рецептом смачної малинової заготовки.

Цей джем з малини виходить ідеальний — щільний і гладкий. Звісно, для такого результату доведеться постаратись, але результат того вартий. Натуральний малиновий джем за рецептом з порталу SHUBA прикрасить будь-який десерт. Варити джем бажано у широкому посуді з товстим дном, один із зручних варіантів — сотейник.

Інгредієнти:

Малина — 1 кг

Цукор — 700 г

Лимонна кислота — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Підготовлену малину перебиваємо блендером або іншим способом перетворюємо на пюре. Варимо його на середньому вогні впродовж 5 хвилин. Малинове пюре перетираємо через дрібне сито. Що залишилось у ситі, збираємо у складену в кілька шарів марлю або тканину і віджимаємо з них сік у пюре. Переливаємо пюре в чистий посуд для варіння. Всипаємо цукор, перемішуємо. Доводимо пюре до кипіння, зменшуємо вогонь до середнього та варимо, постійно помішуючи, 10 хвилин. Додаємо лимонну кислоту. Варимо джем ще 5-10 хвилин, помішуючи. Готовий джем розливаємо по стерилізованих банках, закриваємо прокип’яченими кришками та залишаємо остигати. Малиновий джем можна зберігати за кімнатної температури у темному місці, куди не потрапляє пряме сонячне проміння.

Джем виходить щільним, густим та гладеньким. Також ми розповідали, як приготувати смачну вишневу шарлотку.