Ідеальний джем: готуємо космічну малинову заготовку без кісточок
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Чудовий варіант заготовки
Ми розповідали, як зварити ароматний джем зі смородини. Тепер ділимось рецептом смачної малинової заготовки.
Цей джем з малини виходить ідеальний — щільний і гладкий. Звісно, для такого результату доведеться постаратись, але результат того вартий. Натуральний малиновий джем за рецептом з порталу SHUBA прикрасить будь-який десерт. Варити джем бажано у широкому посуді з товстим дном, один із зручних варіантів — сотейник.
Інгредієнти:
- Малина — 1 кг
- Цукор — 700 г
- Лимонна кислота — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Підготовлену малину перебиваємо блендером або іншим способом перетворюємо на пюре. Варимо його на середньому вогні впродовж 5 хвилин.
- Малинове пюре перетираємо через дрібне сито. Що залишилось у ситі, збираємо у складену в кілька шарів марлю або тканину і віджимаємо з них сік у пюре.
- Переливаємо пюре в чистий посуд для варіння. Всипаємо цукор, перемішуємо. Доводимо пюре до кипіння, зменшуємо вогонь до середнього та варимо, постійно помішуючи, 10 хвилин.
- Додаємо лимонну кислоту. Варимо джем ще 5-10 хвилин, помішуючи.
- Готовий джем розливаємо по стерилізованих банках, закриваємо прокип’яченими кришками та залишаємо остигати. Малиновий джем можна зберігати за кімнатної температури у темному місці, куди не потрапляє пряме сонячне проміння.
Джем виходить щільним, густим та гладеньким. Також ми розповідали, як приготувати смачну вишневу шарлотку.