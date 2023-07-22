Проста бюджетна вечеря: м’ясна запіканка зі жмені фаршу

Чудовий варіант сімейної вечері

Зараз, в сезон кабачків, кожна друга страва включає в себе цей соковитий та корисний овоч. Якщо ви вже готували смачну закуску на святковий стіл, зверніть увагу також на рецепт апетитної запіканки.

Страва чудово підійде для домашніх застіль у колі сім’ї. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.

Інгредієнти:

1 кг молодих кабачків;

400 г фаршу;

2 цибулини;

2 помідори;

100 г сметани;

100 г сиру;

3-4 яйця;

3 столові ложки томатної пасти;

2 столові ложки олії;

сушений часник, сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно ріжемо і обсмажуємо до золотистої скоринки. Додаємо фарш та обсмажуємо до готовності. Перекладаємо м’ясну начинку в окрему миску. Сир та кабачки натираємо на тертці. Окремо змішуємо сметану, сіль, перець, часник та спеції. Додаємо у цю суміш сир та кабачки. Змішуємо та добре перемішуємо яйця зі сметаною. Форму для запікання застеляємо вощеним папером. На дно форми викладаємо половину кабачкової маси. Викладаємо шар фаршу, потім ще один шар кабачкової маси. Зверху викладаємо помідори, порізані на тонкі кружечки. Зверху все заливаємо яєчною сумішшю і відправляємо до духовки на 40-45 хвилин. Температура — 180 градусів.

Страва виходить дуже ситною. Також ми розповідали, як приготувати бюджетну запіканку з курячих сердечок та локшини.