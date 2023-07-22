Проста бюджетна вечеря: м’ясна запіканка зі жмені фаршу
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Чудовий варіант сімейної вечері
Зараз, в сезон кабачків, кожна друга страва включає в себе цей соковитий та корисний овоч. Якщо ви вже готували смачну закуску на святковий стіл, зверніть увагу також на рецепт апетитної запіканки.
Страва чудово підійде для домашніх застіль у колі сім’ї. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.
Інгредієнти:
- 1 кг молодих кабачків;
- 400 г фаршу;
- 2 цибулини;
- 2 помідори;
- 100 г сметани;
- 100 г сиру;
- 3-4 яйця;
- 3 столові ложки томатної пасти;
- 2 столові ложки олії;
- сушений часник, сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю дрібно ріжемо і обсмажуємо до золотистої скоринки. Додаємо фарш та обсмажуємо до готовності.
- Перекладаємо м’ясну начинку в окрему миску. Сир та кабачки натираємо на тертці.
- Окремо змішуємо сметану, сіль, перець, часник та спеції. Додаємо у цю суміш сир та кабачки.
- Змішуємо та добре перемішуємо яйця зі сметаною. Форму для запікання застеляємо вощеним папером.
- На дно форми викладаємо половину кабачкової маси. Викладаємо шар фаршу, потім ще один шар кабачкової маси. Зверху викладаємо помідори, порізані на тонкі кружечки.
- Зверху все заливаємо яєчною сумішшю і відправляємо до духовки на 40-45 хвилин. Температура — 180 градусів.
Страва виходить дуже ситною. Також ми розповідали, як приготувати бюджетну запіканку з курячих сердечок та локшини.