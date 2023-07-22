Фантастичний десерт з двох інгредієнтів: про магазинні ласощі і не згадаєте
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Чудовий варіант простих літніх ласощів
Якщо вам хочеться, щоб десерт був не лише смачним, а й холодним, зверніть увагу на цей рецепт. Звісно, зажди можна приготувати класичне морозиво, але граніта виходить набагато легшою.
Це сицилійський десерт. По суті, граніта — колотий солодкий фруктовий лід. Для приготування вишневої граніти знадобляться лише три інгредієнти і зовсім трішки зусиль. Рецептом поділились на порталі Greenpost.
Інгредієнти:
- вишня — 600 г;
- цукор — 50 г;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування.
- Змішуємо воду з цукром, доводимо до кипіння. Знімаємо сироп із плити, він повинен охолонути до кімнатної температури.
- З вишні видаляємо кісточки. Перекладаємо вишні в чашу блендера, додаємо холодний сироп.
- Перетворюємо на пюре. Викладаємо у форму та ставимо в морозилку.
- За 30-40 хвилин дістаємо прихоплене морозом пюре з морозилки, перемішуємо. Повторюємо процедуру через кожні 30-40 хвилин.
Готова граніта може бути гладкою або складатися повністю із кристалів льоду — залежно від часу та кількості перемішувань. Також ми розповідали, як заготовити на зиму малину без варіння.