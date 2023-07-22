Фантастичний десерт з двох інгредієнтів: про магазинні ласощі і не згадаєте

Чудовий варіант простих літніх ласощів

Якщо вам хочеться, щоб десерт був не лише смачним, а й холодним, зверніть увагу на цей рецепт. Звісно, зажди можна приготувати класичне морозиво, але граніта виходить набагато легшою.

Це сицилійський десерт. По суті, граніта — колотий солодкий фруктовий лід. Для приготування вишневої граніти знадобляться лише три інгредієнти і зовсім трішки зусиль. Рецептом поділились на порталі Greenpost.

Інгредієнти:

вишня — 600 г;

цукор — 50 г;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування.

Змішуємо воду з цукром, доводимо до кипіння. Знімаємо сироп із плити, він повинен охолонути до кімнатної температури. З вишні видаляємо кісточки. Перекладаємо вишні в чашу блендера, додаємо холодний сироп. Перетворюємо на пюре. Викладаємо у форму та ставимо в морозилку. За 30-40 хвилин дістаємо прихоплене морозом пюре з морозилки, перемішуємо. Повторюємо процедуру через кожні 30-40 хвилин.

Готова граніта може бути гладкою або складатися повністю із кристалів льоду — залежно від часу та кількості перемішувань. Також ми розповідали, як заготовити на зиму малину без варіння.