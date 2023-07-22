Святковий пиріг Івана Франка: письменнику його пекли на іменини
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
М'ясний пиріг за рецептом дружини письменника
Ми розповідали про цікаву забуту страву — рибний пиріг "Баба-шарпанина". Тепер ділимось рецептом м’ясного пирога, який у родині Івана Франка пекли на іменини.
Саме цей рецепт м'ясного пирога дружина письменника використовувала, готуючи випічку на сімейні застілля. Вийде дуже смачний пиріг з м’ясом. Рецепт, адаптований під сучасні реалії, опублікували на Meta.ua. Цікаво, що замість днів народження у родині відзначали саме іменини.
Інгредієнти:
- Дріжджі сухі — 1 пакетик
- Цукор-пісок — 1 ст.л
- Сіль — ½ ч.л
- Молоко — 2 склянки
- Яйце куряче — 4 шт
- Масло вершкове — ½ упаковки
- Борошно пшеничне — 450 г
Для начинки:
- Свинина — 450 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Олія рослинна — 1 ст.л
- Яйце куряче — 3 шт
Спосіб приготування:
- У злегка теплому молоці розводимо дріжджі, сіль та цукор. Поетапно просіюємо туди борошно.
- Замішуємо тісто, щоб вийшла однорідна маса. Накриваємо рушником і відставляємо приблизно на годину.
- Коли тісто підніметься, додаємо яйця, притрушуємо борошном і вимішуємо. Щойно воно почне відставати від рук, додаємо топлене масло і продовжуємо вимішувати. Потім знову залишаємо на годину в теплому місці.
- Для начинки дрібно кришимо цибулю й обсмажуємо цибулю. Додаємо м’ясо. Коли обсмажиться, додаємо сіль, перець, а також варені та накришені яйця.
- Відставляємо сковороду, нехай начинка трохи охолоне. Після цього додаємо вже сире яйце і перемішуємо.
- Ділимо тісто на 3 частини — дві великі й одну меншу для прикраси. Змащуємо форму для випікання маслом і викладаємо на дно низ майбутнього пирога.
- Зверху кладемо начинку, а потім верхню частину. З останнього шматка розкочуємо тонкі валики і з них викладаємо ім'я іменинника на пирозі.
- Готуємо пиріг приблизно годину при 180 градусах. В кінці можна збільшити до 200 — тоді він гарно зарум’яниться.
Приготуйте його — точно не пошкодуєте. Крім іменинних пирогів Іван Франко любив також апетитний куліш.