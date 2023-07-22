Святковий пиріг Івана Франка: письменнику його пекли на іменини

М'ясний пиріг за рецептом дружини письменника

Ми розповідали про цікаву забуту страву — рибний пиріг "Баба-шарпанина". Тепер ділимось рецептом м’ясного пирога, який у родині Івана Франка пекли на іменини.

Саме цей рецепт м'ясного пирога дружина письменника використовувала, готуючи випічку на сімейні застілля. Вийде дуже смачний пиріг з м’ясом. Рецепт, адаптований під сучасні реалії, опублікували на Meta.ua. Цікаво, що замість днів народження у родині відзначали саме іменини.

Інгредієнти:

Дріжджі сухі — 1 пакетик

Цукор-пісок — 1 ст.л

Сіль — ½ ч.л

Молоко — 2 склянки

Яйце куряче — 4 шт

Масло вершкове — ½ упаковки

Борошно пшеничне — 450 г

Для начинки:

Свинина — 450 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Олія рослинна — 1 ст.л

Яйце куряче — 3 шт

Спосіб приготування:

У злегка теплому молоці розводимо дріжджі, сіль та цукор. Поетапно просіюємо туди борошно. Замішуємо тісто, щоб вийшла однорідна маса. Накриваємо рушником і відставляємо приблизно на годину. Коли тісто підніметься, додаємо яйця, притрушуємо борошном і вимішуємо. Щойно воно почне відставати від рук, додаємо топлене масло і продовжуємо вимішувати. Потім знову залишаємо на годину в теплому місці. Для начинки дрібно кришимо цибулю й обсмажуємо цибулю. Додаємо м’ясо. Коли обсмажиться, додаємо сіль, перець, а також варені та накришені яйця. Відставляємо сковороду, нехай начинка трохи охолоне. Після цього додаємо вже сире яйце і перемішуємо. Ділимо тісто на 3 частини — дві великі й одну меншу для прикраси. Змащуємо форму для випікання маслом і викладаємо на дно низ майбутнього пирога. Зверху кладемо начинку, а потім верхню частину. З останнього шматка розкочуємо тонкі валики і з них викладаємо ім'я іменинника на пирозі. Готуємо пиріг приблизно годину при 180 градусах. В кінці можна збільшити до 200 — тоді він гарно зарум’яниться.

Приготуйте його — точно не пошкодуєте. Крім іменинних пирогів Іван Франко любив також апетитний куліш.