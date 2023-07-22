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Святковий пиріг Івана Франка: письменнику його пекли на іменини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий пиріг для застіль та святкувань
Чудовий пиріг для застіль та святкувань. Фото Meta.ua

М'ясний пиріг за рецептом дружини письменника

Ми розповідали про цікаву забуту страву — рибний пиріг "Баба-шарпанина". Тепер ділимось рецептом м’ясного пирога, який у родині Івана Франка пекли на іменини.

Саме цей рецепт м'ясного пирога дружина письменника використовувала, готуючи випічку на сімейні застілля. Вийде дуже смачний пиріг з м’ясом. Рецепт, адаптований під сучасні реалії, опублікували на Meta.ua. Цікаво, що замість днів народження у родині відзначали саме іменини.

Інгредієнти:

  • Дріжджі сухі — 1 пакетик
  • Цукор-пісок — 1 ст.л
  • Сіль — ½ ч.л
  • Молоко — 2 склянки
  • Яйце куряче — 4 шт
  • Масло вершкове — ½ упаковки
  • Борошно пшеничне — 450 г

Для начинки:

  • Свинина — 450 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт
  • Олія рослинна — 1 ст.л
  • Яйце куряче — 3 шт

Спосіб приготування:

  1. У злегка теплому молоці розводимо дріжджі, сіль та цукор. Поетапно просіюємо туди борошно.
  2. Замішуємо тісто, щоб вийшла однорідна маса. Накриваємо рушником і відставляємо приблизно на годину.
  3. Коли тісто підніметься, додаємо яйця, притрушуємо борошном і вимішуємо. Щойно воно почне відставати від рук, додаємо топлене масло і продовжуємо вимішувати. Потім знову залишаємо на годину в теплому місці.
  4. Для начинки дрібно кришимо цибулю й обсмажуємо цибулю. Додаємо м’ясо. Коли обсмажиться, додаємо сіль, перець, а також варені та накришені яйця.
  5. Відставляємо сковороду, нехай начинка трохи охолоне. Після цього додаємо вже сире яйце і перемішуємо.
  6. Ділимо тісто на 3 частини — дві великі й одну меншу для прикраси. Змащуємо форму для випікання маслом і викладаємо на дно низ майбутнього пирога.
  7. Зверху кладемо начинку, а потім верхню частину. З останнього шматка розкочуємо тонкі валики і з них викладаємо ім'я іменинника на пирозі.
  8. Готуємо пиріг приблизно годину при 180 градусах. В кінці можна збільшити до 200 — тоді він гарно зарум’яниться.

Приготуйте його — точно не пошкодуєте. Крім іменинних пирогів Іван Франко любив також апетитний куліш.

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#Рецепт #Випічка #Іван Франко #Пиріг