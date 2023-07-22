Цей аромат зведе вас із розуму: фантастичні сирні млинці
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Якщо не готували так — обов’язково спробуйте
Ми розповідали, як смачно приготувати класичні млинці. Тепер ділимось вдосконаленим рецептом — з кисломолочним сиром. Вони виходять надзвичайно ароматними та мають апетитний вигляд.
Для виконання рецепта знадобиться блендер. Як готувати смачні сирні млинці, розповіли на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 200 г. кисломолочного сиру;
- 150 мл. молока;
- 5 ст. л. борошна;
- 3 шт. яєць;
- 30 г. вершкового масла;
- кріп до смаку;
- рослинна олія;
- сіль та чорний перець до смаку.
Спосіб приготування
- В чашу блендера викладаємо кисломолочний сир. Додаємо до нього молоко та збиваємо все до однорідності.
- Поступово всипаємо просіяне борошно, перемішуємо. Потім додаємо в чашу яйця та вершкове масло. Знову збиваємо тісто до однорідної маси.
- Ножем подрібнюємо кріп. Додаємо його до сирної суміші в останню чергу. Солимо й перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо.
- Змащуємо олією сковорідку і ставимо її на вогонь. Коли вона розігріється, викладаємо сирну суміш.
- Смажимо млинці з обох боків на середньому вогні до апетитної скоринки. Вже готові млинці змащуємо розтопленим вершковим маслом.
Млинці подаємо до столу гарячими. Можна не класти кріп, і їсти їх солодкими — наприклад, з перетертою малиною.