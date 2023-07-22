Цей аромат зведе вас із розуму: фантастичні сирні млинці

Якщо не готували так — обов’язково спробуйте

Ми розповідали, як смачно приготувати класичні млинці. Тепер ділимось вдосконаленим рецептом — з кисломолочним сиром. Вони виходять надзвичайно ароматними та мають апетитний вигляд.

Для виконання рецепта знадобиться блендер. Як готувати смачні сирні млинці, розповіли на порталі "Вона".

Інгредієнти:

200 г. кисломолочного сиру;

150 мл. молока;

5 ст. л. борошна;

3 шт. яєць;

30 г. вершкового масла;

кріп до смаку;

рослинна олія;

сіль та чорний перець до смаку.

Спосіб приготування

В чашу блендера викладаємо кисломолочний сир. Додаємо до нього молоко та збиваємо все до однорідності. Поступово всипаємо просіяне борошно, перемішуємо. Потім додаємо в чашу яйця та вершкове масло. Знову збиваємо тісто до однорідної маси. Ножем подрібнюємо кріп. Додаємо його до сирної суміші в останню чергу. Солимо й перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо. Змащуємо олією сковорідку і ставимо її на вогонь. Коли вона розігріється, викладаємо сирну суміш. Смажимо млинці з обох боків на середньому вогні до апетитної скоринки. Вже готові млинці змащуємо розтопленим вершковим маслом.

Млинці подаємо до столу гарячими. Можна не класти кріп, і їсти їх солодкими — наприклад, з перетертою малиною.