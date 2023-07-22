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Цей аромат зведе вас із розуму: фантастичні сирні млинці

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця страва сподобається як дорослим, так і дітям
Ця страва сподобається як дорослим, так і дітям. Фото woodstar.com.ua

Якщо не готували так — обов’язково спробуйте

Ми розповідали, як смачно приготувати класичні млинці. Тепер ділимось вдосконаленим рецептом — з кисломолочним сиром. Вони виходять надзвичайно ароматними та мають апетитний вигляд.

Для виконання рецепта знадобиться блендер. Як готувати смачні сирні млинці, розповіли на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • 200 г. кисломолочного сиру;
  • 150 мл. молока;
  • 5 ст. л. борошна;
  • 3 шт. яєць;
  • 30 г. вершкового масла;
  • кріп до смаку;
  • рослинна олія;
  • сіль та чорний перець до смаку.

Спосіб приготування

  1. В чашу блендера викладаємо кисломолочний сир. Додаємо до нього молоко та збиваємо все до однорідності.
  2. Поступово всипаємо просіяне борошно, перемішуємо. Потім додаємо в чашу яйця та вершкове масло. Знову збиваємо тісто до однорідної маси.
  3. Ножем подрібнюємо кріп. Додаємо його до сирної суміші в останню чергу. Солимо й перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо.
  4. Змащуємо олією сковорідку і ставимо її на вогонь. Коли вона розігріється, викладаємо сирну суміш.
  5. Смажимо млинці з обох боків на середньому вогні до апетитної скоринки. Вже готові млинці змащуємо розтопленим вершковим маслом.

Млинці подаємо до столу гарячими. Можна не класти кріп, і їсти їх солодкими — наприклад, з перетертою малиною.

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#Рецепт #Сир #Тісто #Млинці