Повітряні сирники готуються саме так: рецепт, після якого не залишиться ні крихти

Ви не будете більше готувати їх по-іншому

Ароматні сирники знайомі нам із дитячого садка. Ними годували нас бабусі та мами, подавали у дитячому садку та у школі. Здається, що ми знаємо про цю страву все.

Але коли справа стосується самостійного приготування сирників, то тут може чекати розчарування. Не завжди вони виходять пишними як хмарка. Далеко не всі знають, що важливу роль тут відіграє саме спосіб їхнього приготування — сирники треба запекти в духовці. Спробуємо їх приготувати за рецептом "Мета" ?

Як приготувати пишні сирники

Інгредієнти:

500 г сиру;

1 яйце;

4 столові ложки цукру;

10 г ванільного цукру;

70 г просіяного борошна.

Спосіб приготування:

У глибоку миску покладіть сир, яйце, цукор. Усі інгредієнти добре перемішайте до зникнення грудочок. До отриманої суміші додайте просіяне борошно і ванільний цукор. Розігрійте духовку до 180 градусів. Постеліть на лист вощений папір і викладіть заздалегідь сформовані сирники на деякій відстані — при випіканні вони будуть збільшуватися в розмірі. Випікайте протягом 15-20 хвилин.

Смачні, ароматні та пишні сирники готові. Подавайте їх зі сметаною, улюбленим варенням або сгущеним молоком. Смачного!