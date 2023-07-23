Ніколи куряче філе не було смачнішим: вам допоможе ложка секретного інгредієнта

Не шукайте інших рецептів — цей ідеальний

Куряче філе вважається універсальним дієтичним продуктом, що має масу переваг. Та й приготувати з такого м’яса можна неймовірну кількість страв.

А щоб урізноманітнити смак курячого м’яса, спробуйте використовувати в процесі смаження трохи гірчиці. "Мета" стверджує, що приготоване за цим рецептом м’ясо буде просто божественним. Перевіримо?

Як приготувати куряче філе на сковороді

Інгредієнти:

філе куряче — 600 г;

яйце — 2 шт.;

гірчиця — 1 ст.л;

перець, сіль — за смаком;

борошно пшеничне;

масло рослинне.

Спосіб приготування:

Промийте грудку, видаліть зайві частини та наріжте тонкими поздовжніми шматочками приблизно 1 см завтовшки. Якщо хочете досягти м’якого та ніжного смаку, тоді додатково відбийте її спеціальним молоточком. Змішайте з м’ясом сіль, гірчицю та чорний мелений перець. Нехай філе постоїть у такому соусі хоча б 30 хвилин. Після кожного шматочка вмочіть в борошно, а потім в яйце. Розігрійте на сковороді олію та відправте на неї курку. Обсмажуйте з обох боків доти, доки у неї не з'явиться апетитна золотиста скоринка.

Раніше ми розповідали, як можна зберегти соковитість курячого філе. У це важко повірити, але вам допоможе звичайна фольга.