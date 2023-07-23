Рус

Ніколи куряче філе не було смачнішим: вам допоможе ложка секретного інгредієнта

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
603
Аромат та смак такого філе запам’ятається надовго
Аромат та смак такого філе запам’ятається надовго. Фото lifestyle.today.ua

Не шукайте інших рецептів — цей ідеальний

Куряче філе вважається універсальним дієтичним продуктом, що має масу переваг. Та й приготувати з такого м’яса можна неймовірну кількість страв.

А щоб урізноманітнити смак курячого м’яса, спробуйте використовувати в процесі смаження трохи гірчиці. "Мета" стверджує, що приготоване за цим рецептом м’ясо буде просто божественним. Перевіримо?

Як приготувати куряче філе на сковороді

Інгредієнти:

  • філе куряче — 600 г;
  • яйце — 2 шт.;
  • гірчиця — 1 ст.л;
  • перець, сіль — за смаком;
  • борошно пшеничне;
  • масло рослинне.

Спосіб приготування:

  1. Промийте грудку, видаліть зайві частини та наріжте тонкими поздовжніми шматочками приблизно 1 см завтовшки. Якщо хочете досягти м’якого та ніжного смаку, тоді додатково відбийте її спеціальним молоточком.
  2. Змішайте з м’ясом сіль, гірчицю та чорний мелений перець. Нехай філе постоїть у такому соусі хоча б 30 хвилин.
  3. Після кожного шматочка вмочіть в борошно, а потім в яйце.
  4. Розігрійте на сковороді олію та відправте на неї курку. Обсмажуйте з обох боків доти, доки у неї не з'явиться апетитна золотиста скоринка.

Раніше ми розповідали, як можна зберегти соковитість курячого філе. У це важко повірити, але вам допоможе звичайна фольга.

Теги:
#Рецепт #Куряче філе #Гірчиця #Готуємо вдома