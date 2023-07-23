Ніколи куряче філе не було смачнішим: вам допоможе ложка секретного інгредієнта
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Не шукайте інших рецептів — цей ідеальний
Куряче філе вважається універсальним дієтичним продуктом, що має масу переваг. Та й приготувати з такого м’яса можна неймовірну кількість страв.
А щоб урізноманітнити смак курячого м’яса, спробуйте використовувати в процесі смаження трохи гірчиці. "Мета" стверджує, що приготоване за цим рецептом м’ясо буде просто божественним. Перевіримо?
Як приготувати куряче філе на сковороді
Інгредієнти:
- філе куряче — 600 г;
- яйце — 2 шт.;
- гірчиця — 1 ст.л;
- перець, сіль — за смаком;
- борошно пшеничне;
- масло рослинне.
Спосіб приготування:
- Промийте грудку, видаліть зайві частини та наріжте тонкими поздовжніми шматочками приблизно 1 см завтовшки. Якщо хочете досягти м’якого та ніжного смаку, тоді додатково відбийте її спеціальним молоточком.
- Змішайте з м’ясом сіль, гірчицю та чорний мелений перець. Нехай філе постоїть у такому соусі хоча б 30 хвилин.
- Після кожного шматочка вмочіть в борошно, а потім в яйце.
- Розігрійте на сковороді олію та відправте на неї курку. Обсмажуйте з обох боків доти, доки у неї не з'явиться апетитна золотиста скоринка.
Раніше ми розповідали, як можна зберегти соковитість курячого філе. У це важко повірити, але вам допоможе звичайна фольга.