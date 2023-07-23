Спробуйте запечену м’яту картоплю — і ви готуватимете лише за цим рецептом

Страва — краще не знайдете

Запечена картопля – звучить вже смачно, кожен представляє свою улюблену страву. Таку картоплю люблять за цілу хрумку скоринку і неймовірно ніжну м’яку середину. А урізноманітнити смак можна за допомогою різних заправок.

А ви пробували спочатку відварити картоплю в кожушку, трохи придавити та запекти з ароматним маслом і травами? Shuba стверджує, що страва виходить просто божественною. Спробуємо?

Як приготувати запечену м’яту картоплю.

Інгредієнти на 2 порції:

картопля — 8 шт.;

масло вершкове 82% — 30 г;

розмарин сушений — 2 ч. л.;

часник, зубчики — 4 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 40 мл;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картопля добре вимийте щіткою і відваріть до готовності в мундирі. Злийте воду, дайте охолонути. Кожну картоплину придавіть ложкою так, щоб вона тріснула, але не розвалилася. У форму для запікання влийте оливкову олію. Наріжте часник пластинками та рівномірно розподіліть по дну. Викладіть на нього картоплю тріснутою стороною догори, посоліть, посипте розмарином або "Італійськими травами". На кожну картоплину покладіть невеликий шматочок вершкового масла. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку та готуйте до зарум’янювання.

Подавайте таку м’яту картоплю до рибних страв. Смачного!