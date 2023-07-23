Спробуйте запечену м’яту картоплю — і ви готуватимете лише за цим рецептом
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Запечена картопля – звучить вже смачно, кожен представляє свою улюблену страву. Таку картоплю люблять за цілу хрумку скоринку і неймовірно ніжну м’яку середину. А урізноманітнити смак можна за допомогою різних заправок.
А ви пробували спочатку відварити картоплю в кожушку, трохи придавити та запекти з ароматним маслом і травами? Shuba стверджує, що страва виходить просто божественною. Спробуємо?
Як приготувати запечену м’яту картоплю.
Інгредієнти на 2 порції:
- картопля — 8 шт.;
- масло вершкове 82% — 30 г;
- розмарин сушений — 2 ч. л.;
- часник, зубчики — 4 шт.;
- олія оливкова Extra Virgin — 40 мл;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картопля добре вимийте щіткою і відваріть до готовності в мундирі. Злийте воду, дайте охолонути.
- Кожну картоплину придавіть ложкою так, щоб вона тріснула, але не розвалилася.
- У форму для запікання влийте оливкову олію. Наріжте часник пластинками та рівномірно розподіліть по дну. Викладіть на нього картоплю тріснутою стороною догори, посоліть, посипте розмарином або "Італійськими травами".
- На кожну картоплину покладіть невеликий шматочок вершкового масла. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку та готуйте до зарум’янювання.
Подавайте таку м’яту картоплю до рибних страв. Смачного!