Навіть консервувати не потрібно: 10 хвилин – і "швидка аджика" готова

А зберігатись вона може до двох тижнів!

Немає нічого кращого, ніж з’їсти шматочок смачного шашлику з гострою аджикою. Ця заправка одна з найпопулярніших, адже вона підходить до багатьох страв. Проте традиційні рецепти приготування аджики займають багато часу.

А ви можете припустити, що зробити таку смакоту можна за десять хвилин? "Мета" пропонує такий рецепт швидкої аджики. Простоявши на кухні лише 10 хвилин, ви приготуєте собі заправку на два тижні вперед! Спробуйте — і вашому захопленню не буде меж!

Як приготувати аджику

Інгредієнти:

1 кг помідорів;

2 склянки перекрученого болгарського перцю;

1 склянка перекрученого червоного болгарського перцю;

100 г часнику;

50 г чорного перцю горошком;

50 г лаврового листа;

50 г солі;

50 г цукру;

20 мл оцту.

Спосіб приготування:

Помідори та перець промийте і наріжте на шматочки, перекрутіть на м’ясорубці. Перекладіть овочі в каструлю, додайте перець горошком, подрібнений часник, лавровий лист, сіль, цукор та оцет. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і тушкуйте протягом 10 хвилин. Гарячу аджику перекладіть у банки та поставте остигати. Потім накрийте банки капроновими кришками та поставте в холодильник.

Подавайте аджику до ароматного шашлику або до улюбленої курки. Смачного!