Коханий проситиме щоранку: 10 хвилин — і незвичайна яєчня готова

Снідайте смачно, ситно та із задоволенням

Якщо ви мрієте про ефектний і легкий сніданок, вам сюди. Ми приготували для вас рецепт яєчні, який підніме настрій вам та вашому коханому на цілий день. Такий сніданок він проситиме чи не щодня!

Для яєчні за рецептом "Це Смак" вам знадобиться всього кілька хвилин часу та мінімум інгредієнтів. Решту за вас зробить духовка. Особливість такого сніданку в тому, що у вас вийде щось середнє між яєчнею з ковбасками та знаменитими французькими яйцями-кокотом. У серединку складеної навколо сосиски викладається лише жовток, який при запіканні набуде ніжної кремової консистенції та яскравого кольору. Спробуєте?

Як оригінально приготувати яєчню з сосисками

Інгредієнти на 4 порції:

листкове тісто – 200 г;

молочні сосиски — 4 шт.;

твердий сир – 70 г;

яйце – 5 шт.;

зелень, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

У очищеній сосисці зробіть надрізи, не доходячи до кінця. Найзручніше для цього використовувати шпажки або палички для суші. Поверніть кожну сосиску в кільце і заколіть зубочисткою. Розкотіть у тонкий пласт тісто і виріжте 4 кружечки, на 1,5-2 см більше у діаметрі, ніж коло з ковбаски. Потім покладіть сосиску в центр кожного та загорніть тісто за допомогою зубочистки або шпажки. Викладіть отримані кошики на пергаментний папір. Збийте яйце та змастіть боки з тіста. У центр кожного кошика викладете натертий сир, але в нього жовтки. Посоліть і поперчіть. Надішліть запікати яєчню в духовку на 10 хвилин при 200 градусах.

Подавайте з улюбленим напоєм. Смачного та гарного настрою.