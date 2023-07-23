Такі булочки з’їдять до останньої крихти: фантастична ісландська випічка

Чудовий варіант до чаю чи кави

Кулінарні традиції різних країн різноманітні та цікаві. Ми розповідали, як приготувати соковиті турецькі котлети. Тепер пропонуємо приготувати заварні булочки з кремом, улюблені ісландцями.

Вони виходять дуже смачними та яскравими. Рецептом поділились на порталі "ProstoWay".

Інгредієнти:

вода — 1 скл.;

масло — 6 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,25 скл.;

борошно — 1 скл.;

яйця — 3 шт.;

збиті вершки — 1 скл.;

ванільний цукор — 1 ст. л.;

малинове варення — 0,25 скл.;

цукрова пудра, шоколад.

Спосіб приготування:

В мисці з’єднуємо масло, воду, сіль, цукор. Ставимо масу на водяну баню. Помішуємо все до пом’якшення масла. Тепер в масу треба просіяти борошно. Готуємо тісто до загустіння, продовжуючи постійно помішувати. Суміш повинна легко відділятися від стінок. Якщо це сталося — заварне тісто готове. Знімаємо каструлю з тістом з бані та вводимо яйця по одному, інтенсивно розмішуючи тісто. Тепер деко вистеляємо пергаментом, змащеним маслом. Викладаємо тісто столовою ложкою. Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Коли скоринка стане золотисто, дістаньте булочки та перекладіть на решітку, щоб вони охолонули. Збиваємо вершки та перемішуємо з ванільним цукром. Коли булочки охолонули, кожну розрізаємо навпіл. Одну половинку змащуємо ароматним малиновим варенням, а другу — вершками. З’єднуємо половинки. Присипаємо цукровою пудрою.

Булочки мають дуже яскравий смак та хрустку скоринку. Також ми розповідали, як приготувати перетерту малину.