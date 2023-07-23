Такі булочки з’їдять до останньої крихти: фантастична ісландська випічка
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Чудовий варіант до чаю чи кави
Кулінарні традиції різних країн різноманітні та цікаві. Ми розповідали, як приготувати соковиті турецькі котлети. Тепер пропонуємо приготувати заварні булочки з кремом, улюблені ісландцями.
Вони виходять дуже смачними та яскравими. Рецептом поділились на порталі "ProstoWay".
Інгредієнти:
- вода — 1 скл.;
- масло — 6 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 0,25 скл.;
- борошно — 1 скл.;
- яйця — 3 шт.;
- збиті вершки — 1 скл.;
- ванільний цукор — 1 ст. л.;
- малинове варення — 0,25 скл.;
- цукрова пудра, шоколад.
Спосіб приготування:
- В мисці з’єднуємо масло, воду, сіль, цукор. Ставимо масу на водяну баню. Помішуємо все до пом’якшення масла.
- Тепер в масу треба просіяти борошно. Готуємо тісто до загустіння, продовжуючи постійно помішувати. Суміш повинна легко відділятися від стінок. Якщо це сталося — заварне тісто готове.
- Знімаємо каструлю з тістом з бані та вводимо яйця по одному, інтенсивно розмішуючи тісто. Тепер деко вистеляємо пергаментом, змащеним маслом. Викладаємо тісто столовою ложкою.
- Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Коли скоринка стане золотисто, дістаньте булочки та перекладіть на решітку, щоб вони охолонули.
- Збиваємо вершки та перемішуємо з ванільним цукром. Коли булочки охолонули, кожну розрізаємо навпіл. Одну половинку змащуємо ароматним малиновим варенням, а другу — вершками.
- З’єднуємо половинки. Присипаємо цукровою пудрою.
Булочки мають дуже яскравий смак та хрустку скоринку. Також ми розповідали, як приготувати перетерту малину.