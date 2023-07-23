Ситний сніданок з двох яєць: ідея простої та корисної страви

Чудовий сніданок, від якого навіть діти будуть у захваті

Ми розповідали, як приготувати класичний омлет з двох інгредієнтів. Але, якщо хочеться чогось цікавішого, приготуйте ніжну страву з сиром та броколі.

Омлет за цим рецептом виходить надзвичайно ніжним та смачним. У його приготуванні немає зовсім нічого складного, та й часу доведеться потратити зовсім трохи. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти::

2 шт. яєць;

70 мл. молока;

100 г. кисломолочного сиру;

150 г. броколі;

1 ст.л. борошна;

2 ст.л. рослинної олії;

сіль та чорний перець до смаку.

Спосіб приготування:

В миску вибиваємо яйця. Додаємо сіль, чорний перець. Вмішуємо борошно. Збовтуємо все виделкою до однорідності. Виделкою розминаємо сир. Додаємо його до яєчної суміші та знову перемішуємо. Вливаємо молоко та з’єднуємо масу до однорідності. Броколі відварюємо та кришимо. Додаємо овоч до решти інгредієнтів, легенько перемішуємо. Розігріваємо сковорідку та змащуємо олією. Коли розігріється — вливаємо яєчно-сирну суміш. Омлет смажимо під кришкою з двох боків до рум’яної скоринки.

Подаємо страву до столу гарячою. Також ми розповідали, як готувати смачні сирні пончики.