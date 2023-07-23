Ситний сніданок з двох яєць: ідея простої та корисної страви
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Чудовий сніданок, від якого навіть діти будуть у захваті
Ми розповідали, як приготувати класичний омлет з двох інгредієнтів. Але, якщо хочеться чогось цікавішого, приготуйте ніжну страву з сиром та броколі.
Омлет за цим рецептом виходить надзвичайно ніжним та смачним. У його приготуванні немає зовсім нічого складного, та й часу доведеться потратити зовсім трохи. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти::
- 2 шт. яєць;
- 70 мл. молока;
- 100 г. кисломолочного сиру;
- 150 г. броколі;
- 1 ст.л. борошна;
- 2 ст.л. рослинної олії;
- сіль та чорний перець до смаку.
Спосіб приготування:
- В миску вибиваємо яйця. Додаємо сіль, чорний перець. Вмішуємо борошно. Збовтуємо все виделкою до однорідності.
- Виделкою розминаємо сир. Додаємо його до яєчної суміші та знову перемішуємо. Вливаємо молоко та з’єднуємо масу до однорідності.
- Броколі відварюємо та кришимо. Додаємо овоч до решти інгредієнтів, легенько перемішуємо.
- Розігріваємо сковорідку та змащуємо олією. Коли розігріється — вливаємо яєчно-сирну суміш. Омлет смажимо під кришкою з двох боків до рум’яної скоринки.
Подаємо страву до столу гарячою. Також ми розповідали, як готувати смачні сирні пончики.