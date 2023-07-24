Ідеально до сімейної вечері: рецепт освіжаючого салату з огірків з вогником

Без цієї страви не обійдеться жодна сімейна вечеря

Якщо ви вже пробували приготувати соус з листя редиски або смажили в клярі кавун, такий гострий салат з огірків і гострого перцю може здатися вам цілком звичайним. Але чому б не поекспериментувати, адже завдяки саме салатам зі свіжих овочів можна урізноманітнити раціон і навіть скуштувати нові поєднання.

Якщо у вас у холодильнику є огірок та гострий перець, то це привід приготувати за рецептом "Мета" салат "з перчинкою". Яскрава та незвичайна страва завжди буде доречною на вашому столі, та й приготувати її можна за два помахи руки. Спробуємо? Буде смачно та гостро!

Як приготувати салат з огірків та гострого перцю

Інгредієнти:

2 великі огірки;

сіль;

2 ст. л. неприправленого рисового оцту

1/2 ч. л. кунжутної олії;

1 гострий тонко нарізаний перець;

1 зубчик часнику;

насіння кунжуту;

кріп чи будь-яка інша зелень.

Спосіб приготування:

За допомогою спеціального ножа для овочів нарізаємо огірки довгими тонкими смугами. Дрібно нарізаємо гострий перець, зубчик часнику та зелень. Інгредієнти змішуємо в мисці, посипаємо кунжутом і поливаємо олією.

Блюдо готове! Такий салат можна подати до запеченої картоплі та улюблених рибних страв. Смачного!