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Ідеально до сімейної вечері: рецепт освіжаючого салату з огірків з вогником

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пікантний салат з огірків та гострого перцю
Пікантний салат з огірків та гострого перцю. Фото shuba.life

Без цієї страви не обійдеться жодна сімейна вечеря

Якщо ви вже пробували приготувати соус з листя редиски або смажили в клярі кавун, такий гострий салат з огірків і гострого перцю може здатися вам цілком звичайним. Але чому б не поекспериментувати, адже завдяки саме салатам зі свіжих овочів можна урізноманітнити раціон і навіть скуштувати нові поєднання.

Якщо у вас у холодильнику є огірок та гострий перець, то це привід приготувати за рецептом "Мета" салат "з перчинкою". Яскрава та незвичайна страва завжди буде доречною на вашому столі, та й приготувати її можна за два помахи руки. Спробуємо? Буде смачно та гостро!

Як приготувати салат з огірків та гострого перцю

Інгредієнти:

  • 2 великі огірки;
  • сіль;
  • 2 ст. л. неприправленого рисового оцту
  • 1/2 ч. л. кунжутної олії;
  • 1 гострий тонко нарізаний перець;
  • 1 зубчик часнику;
  • насіння кунжуту;
  • кріп чи будь-яка інша зелень.

Спосіб приготування:

  1. За допомогою спеціального ножа для овочів нарізаємо огірки довгими тонкими смугами.
  2. Дрібно нарізаємо гострий перець, зубчик часнику та зелень.
  3. Інгредієнти змішуємо в мисці, посипаємо кунжутом і поливаємо олією.

Блюдо готове! Такий салат можна подати до запеченої картоплі та улюблених рибних страв. Смачного!

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