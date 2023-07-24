Ідеально до сімейної вечері: рецепт освіжаючого салату з огірків з вогником
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Без цієї страви не обійдеться жодна сімейна вечеря
Якщо ви вже пробували приготувати соус з листя редиски або смажили в клярі кавун, такий гострий салат з огірків і гострого перцю може здатися вам цілком звичайним. Але чому б не поекспериментувати, адже завдяки саме салатам зі свіжих овочів можна урізноманітнити раціон і навіть скуштувати нові поєднання.
Якщо у вас у холодильнику є огірок та гострий перець, то це привід приготувати за рецептом "Мета" салат "з перчинкою". Яскрава та незвичайна страва завжди буде доречною на вашому столі, та й приготувати її можна за два помахи руки. Спробуємо? Буде смачно та гостро!
Як приготувати салат з огірків та гострого перцю
Інгредієнти:
- 2 великі огірки;
- сіль;
- 2 ст. л. неприправленого рисового оцту
- 1/2 ч. л. кунжутної олії;
- 1 гострий тонко нарізаний перець;
- 1 зубчик часнику;
- насіння кунжуту;
- кріп чи будь-яка інша зелень.
Спосіб приготування:
- За допомогою спеціального ножа для овочів нарізаємо огірки довгими тонкими смугами.
- Дрібно нарізаємо гострий перець, зубчик часнику та зелень.
- Інгредієнти змішуємо в мисці, посипаємо кунжутом і поливаємо олією.
Блюдо готове! Такий салат можна подати до запеченої картоплі та улюблених рибних страв. Смачного!