Оладки будуть пишними як хмарка: простіше і смачніше рецепту ви не знайдете

Приготуйте раз — і снідатимете так завжди!

Хтось на сніданок любить поласувати вівсянкою, хтось не уявляє ранку без пишної яєчні, а хтось не може прокинутися без улюблених оладок. Серед великої кількості сніданків ми обираємо останній.

Звичайно, при приготуванні оладок дуже хочеться, щоб вони були дуже пухкими. Як це зробити, знають "Бабусині рецепти". Саме вони пропонують поснідати неймовірно пишними оладками. Спробуємо?

Як приготувати пишні оладки

Інгредієнти:

молоко – 250 мл;

цукор – 1,5 ст. л.;

дріжджі – 1 ч. л.;

борошно — 220 г;

яйце – 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Для приготування опари змішуємо половину вказаної кількості теплого молока з половиною столової ложки цукрового піску, дріжджами та 30 г борошна. Змішуємо інгредієнти до однорідності, залишаємо у теплі на 15 хвилин. В опару виливаємо залишки молока, висипаємо цукор та розбиваємо яйце. Солимо суміш, частинами просіюємо муку|борошно|, замішуємо тісто, залишаємо під рушником 1,5 години. У сковороді розігріваємо олію. Не перемішуючи тісто, що вийшло, столовою ложкою зачерпуємо і перекладаємо на сковороду. Обсмажуємо оладки з боків до золотистої скоринки 2-3 хвилини.

Оладки готові, подавайте їх зі сметаною або сгущеним молоком. Смачного!