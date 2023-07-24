Рецепт від Барбі: як приготувати яскраво-рожеву пасту (відео)

Навіть макарони можна зробити модними

З 20 липня в українських кінотеатрах відбувається показ романтичної комедії "Барбі". Знову повертається мода на рожевий колір, який асоціюється із образом відомої ляльки.

Ми не могли пройти повз тренд і разом з футблогером Gordynovskaya підготували рецепт яскраво-рожевої пасти в стилі Барбі. Несподіваний інгредієнт пофарбує пасту у модний колір. Не відмовте собі в задоволенні бути у тренді навіть у їжі!

Як приготувати рожеву пасту

Інгредієнти:

2 середнього розміру буряків без шкірки;

половина цибулини;

120 г фети;

паста;

сіль, сухий часник;

горіхи та свіжий базилік для декору.

Спосіб приготування:

Відваріть буряк і зачекайте, поки він охолоне. У підсоленій воді варіть пасту відповідно до рекомендацій на упаковуванні. Краще використовувати пасту із твердих сортів пшениці; Наріжте половину цибулину та обсмажте до золотистого кольору. Додайте сухий часник та сіль. Змішайте в блендері варені буряки, трохи води, що залишилася від відвареної пасти, обсмажену цибулю і фету. Все збивайте до однорідного стану. Отриманий соус додайте готову пасту та обсмажуйте близько 3 хвилин.

Перед подачею прикрасьте страву горішками та базиліком. Страву можна подавати з улюбленим м’ясом.