Рецепт від Барбі: як приготувати яскраво-рожеву пасту (відео)
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Навіть макарони можна зробити модними
З 20 липня в українських кінотеатрах відбувається показ романтичної комедії "Барбі". Знову повертається мода на рожевий колір, який асоціюється із образом відомої ляльки.
Ми не могли пройти повз тренд і разом з футблогером Gordynovskaya підготували рецепт яскраво-рожевої пасти в стилі Барбі. Несподіваний інгредієнт пофарбує пасту у модний колір. Не відмовте собі в задоволенні бути у тренді навіть у їжі!
Як приготувати рожеву пасту
Інгредієнти:
- 2 середнього розміру буряків без шкірки;
- половина цибулини;
- 120 г фети;
- паста;
- сіль, сухий часник;
- горіхи та свіжий базилік для декору.
Спосіб приготування:
- Відваріть буряк і зачекайте, поки він охолоне.
- У підсоленій воді варіть пасту відповідно до рекомендацій на упаковуванні. Краще використовувати пасту із твердих сортів пшениці;
- Наріжте половину цибулину та обсмажте до золотистого кольору. Додайте сухий часник та сіль.
- Змішайте в блендері варені буряки, трохи води, що залишилася від відвареної пасти, обсмажену цибулю і фету. Все збивайте до однорідного стану.
- Отриманий соус додайте готову пасту та обсмажуйте близько 3 хвилин.
Перед подачею прикрасьте страву горішками та базиліком. Страву можна подавати з улюбленим м’ясом.