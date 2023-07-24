Через 20 хвилин з’їсте разом із пакетом: на цей рецепт хрумких кабачків ви чекали давно
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Такі кабачки швидко готуються, але й швидко з’їдаються
Кабачки – універсальний овоч. Їх можна смажити, запікати на грилі, готувати їх по-французьки та смажити кабачкові оладки. Коли здається, що все вже випробувано, зверніть увагу на пікантні кабачки в пакеті – чудову закуску на кожен день.
Щоб замаринувати такі кабачки в пакеті за рецептом "Це Смак", вам знадобиться мінімум простих продуктів та 20 хвилин часу. Така смачна закуска зникатиме зі столу швидше за м’ясо. Спробуємо?
Як приготувати мариновані кабачки в пакеті
Інгредієнти на 5 порцій:
- кабачок – 650 г;
- цибуля – 60 г;
- часник — 1 зуб.;
- кріп – 1 ст. л.;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- оцет — 1,5-2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 0,25 ч. л.;
- паприка — 0,25 ч. л.
Спосіб приготування:
- Кабачки наріжте тонкими кружальцями близько 2 мм завтовшки, цибулину – тонкими півкільцями, а кріп просто поріжте.
- Все складіть у рукав для запікання або чистий та цілий пакет. Туди ж відправте пропущений через прес часник, цукор із сіллю, паприкою та гірчицею в зернах.
- Влийте в пакет оцет 9% і надійно зав’яжіть його. Добре потрясіть усі інгредієнти, щоб маринад рівномірно покрив кабачки. Надішліть заготовку в холодильник на 20 хвилин.
Через вказаний час дістаньте кабачки в пакеті з холодильника і разом з маринадом подавайте до улюблених м’ясних страв. Смачного!