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Через 20 хвилин з’їсте разом із пакетом: на цей рецепт хрумких кабачків ви чекали давно

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Швидкі та вітамінні мариновані кабачки
Швидкі та вітамінні мариновані кабачки. Фото smachnoho.com.ua

Такі кабачки швидко готуються, але й швидко з’їдаються

Кабачки – універсальний овоч. Їх можна смажити, запікати на грилі, готувати їх по-французьки та смажити кабачкові оладки. Коли здається, що все вже випробувано, зверніть увагу на пікантні кабачки в пакеті – чудову закуску на кожен день.

Щоб замаринувати такі кабачки в пакеті за рецептом "Це Смак", вам знадобиться мінімум простих продуктів та 20 хвилин часу. Така смачна закуска зникатиме зі столу швидше за м’ясо. Спробуємо?

Як приготувати мариновані кабачки в пакеті

Інгредієнти на 5 порцій:

  • кабачок – 650 г;
  • цибуля – 60 г;
  • часник — 1 зуб.;
  • кріп – 1 ст. л.;
  • діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
  • оцет — 1,5-2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 0,25 ч. л.;
  • паприка — 0,25 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки наріжте тонкими кружальцями близько 2 мм завтовшки, цибулину – тонкими півкільцями, а кріп просто поріжте.
  2. Все складіть у рукав для запікання або чистий та цілий пакет. Туди ж відправте пропущений через прес часник, цукор із сіллю, паприкою та гірчицею в зернах.
  3. Влийте в пакет оцет 9% і надійно зав’яжіть його. Добре потрясіть усі інгредієнти, щоб маринад рівномірно покрив кабачки. Надішліть заготовку в холодильник на 20 хвилин.

Через вказаний час дістаньте кабачки в пакеті з холодильника і разом з маринадом подавайте до улюблених м’ясних страв. Смачного!

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