Більше не будете готувати макарони: фантастичну локшину можна приготувати вдома
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Страва з традиційної кухні кримських татар
Ми розповідали, як готувати янтики з яловичиною. Кримськотатарська кухня містить багато страв з тіста. Одна із них — домашня локшина Лахша сюзмесі.
Як повідомляють на порталі SHUBA, борошняні страви були у щоденному раціоні кримських татар. Традиційно тісто качали на невеликих круглих дерев’яних столиках і розкочували дерев’яною качалкою. Але цей рецепт можна повторити вдома.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 1 кг
- Вода — 500 мл
- Яйця курячі — 2 шт.
- Сіль — 1/4 ч. л.
Для подачі:
- Консервована квасоля — 300 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Олія — до смаку
Спосіб приготування:
- У воді розчиняємо сіль. Виливаємо воду в просіяне борошно, додаємо 2 яйця. Замішуємо круте тісто.
- Коли тісто стане еластичним і перестане прилипати до рук, тонко розкочуємо його качалкою. Лист тіста складаємо гармошкою та нарізаємо на дрібні смужки. Викладаємо локшину на таріль.
- Ставимо на вогонь каструлю з водою, додаємо дрібку солі. Обсмажуємо порізану цибулю, додаємо квасолю. Кілька хвилин тушкуємо разом.
- Коли вода закипить, швидко відварюємо локшину. Дістаємо її з води та ще гарячу додаємо до квасолі, добре перемішуємо.
Страва виходить дуже ситна. Можна експериментувати з подачею. Також ми розповідали, як приготувати смачну кабачкову запіканку.