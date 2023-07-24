Більше не будете готувати макарони: фантастичну локшину можна приготувати вдома

Страва з традиційної кухні кримських татар

Ми розповідали, як готувати янтики з яловичиною. Кримськотатарська кухня містить багато страв з тіста. Одна із них — домашня локшина Лахша сюзмесі.

Як повідомляють на порталі SHUBA, борошняні страви були у щоденному раціоні кримських татар. Традиційно тісто качали на невеликих круглих дерев’яних столиках і розкочували дерев’яною качалкою. Але цей рецепт можна повторити вдома.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 1 кг

Вода — 500 мл

Яйця курячі — 2 шт.

Сіль — 1/4 ч. л.

Для подачі:

Консервована квасоля — 300 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Олія — до смаку

Спосіб приготування:

У воді розчиняємо сіль. Виливаємо воду в просіяне борошно, додаємо 2 яйця. Замішуємо круте тісто. Коли тісто стане еластичним і перестане прилипати до рук, тонко розкочуємо його качалкою. Лист тіста складаємо гармошкою та нарізаємо на дрібні смужки. Викладаємо локшину на таріль. Ставимо на вогонь каструлю з водою, додаємо дрібку солі. Обсмажуємо порізану цибулю, додаємо квасолю. Кілька хвилин тушкуємо разом. Коли вода закипить, швидко відварюємо локшину. Дістаємо її з води та ще гарячу додаємо до квасолі, добре перемішуємо.

Страва виходить дуже ситна. Можна експериментувати з подачею. Також ми розповідали, як приготувати смачну кабачкову запіканку.