Бюджетна страва з кабачків: будете готувати її щодня

Кабачки будете готувати тільки так

Зараз, в сезон активного зростання кабачків, кожна друга страва має у складі ці корисні овочі. Якщо ви вже готували смачну м’ясну запіканку, зверніть увагу цей рецепт італійського овочевого омлету.

Як його готувати, розповіли на порталі ProstoWay. Ви могли не знати, але яйця дуже смачно поєднуються з кабачками та маслинами. Подавати таку страву найкраще у гарячому вигляді на сніданок або обід зі свіжими помідорами.

Інгредієнти:

спеції для овочів — 10 г

болгарський перець червоний — 560 г

вершкове масло розм’якшене — 48 г

салатна цибуля фіолетова — 120 г

сіль до смаку

молоді кабачки — 650 г

свіжа петрушка — 56 г

молоко охолоджене — 125 мл

базилік сушений — 6 г

яйця — вісім штук

маслини без кісточок — шість штук

Процес приготування:

Промитий болгарський перець очищаємо від насіння та нарізаємо маленькими кубиками. Дрібно кришимо невелику цибулину. Кабачки миємо, нарізаємо невеликими шматочками. У глибоку миску розбиваємо охолоджені яйця. Збиваємо кілька хвилин виделкою. Потім вливаємо молоко, додаємо сіль та спеції. Дрібно кришимо маслини та петрушку. Сковороду, яку можна використовувати для духовки, добре змащуємо маслом та ставимо на вогонь. Обсмажуємо цибулю. Додаємо болгарський перець, кабачки. Обсмажуємо овочі, періодично помішуючи. Додаємо маслини та зелень. За хвилину заливаємо страву молочно-яєчною сумішшю та ставимо сковороду в духовку. Готуємо до золотистої скоринки. Омлет можна не перевертати.

Дуже смачно подавати такий омлет з томатами. Можна взяти свіжі, а можна доповнити страву бутербродом з італійською томатною намазкою.